В Италии активисты приклеили руки к картине Сандро Боттичелли

В музее сообщили, что благодаря стеклу, установленному для безопасности несколько лет назад, картина не была повреждена.

Две картины Боттичелли, датированные концом 15-го века, являются популярными экспонатами музея. Картина, к которой активисты приклеили руки, большая, ее размер составляет примерно два метра в высоту и более трех метров в ширину.

Полиция Италии рассказала, что две молодые женщины и мужчина приобрели входные билеты и организовали протест в помещении, посвященном художнику.

Активисты сидели на полу и развернули плакат с надписью "Последнее поколение без газа, без угля".

Трое активистов были доставлены в полицейский участок во Флоренции. Местные СМИ сообщили, что активистам приказали три года не появляться в популярном у туристов городе.