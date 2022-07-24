В Италии активисты приклеили руки к картине Сандро Боттичелли
Итальянские активисты по защите окружающей среды в пятницу, 22 июля, приклеили руки к стеклу, защищающему шедевр Сандро Боттичелли в музее Флоренции, сообщает Euronews.
Итальянские активисты по защите окружающей среды в пятницу, 22 июля, приклеили руки к стеклу, защищающему шедевр Сандро Боттичелли в музее Флоренции, сообщает Euronews.
В музее сообщили, что благодаря стеклу, установленному для безопасности несколько лет назад, картина не была повреждена.
Две картины Боттичелли, датированные концом 15-го века, являются популярными экспонатами музея. Картина, к которой активисты приклеили руки, большая, ее размер составляет примерно два метра в высоту и более трех метров в ширину.
Полиция Италии рассказала, что две молодые женщины и мужчина приобрели входные билеты и организовали протест в помещении, посвященном художнику.
Активисты сидели на полу и развернули плакат с надписью "Последнее поколение без газа, без угля".
Трое активистов были доставлены в полицейский участок во Флоренции. Местные СМИ сообщили, что активистам приказали три года не появляться в популярном у туристов городе.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!