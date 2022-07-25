ФСБ сообщила, что украинская разведка пыталась угнать самолеты

В отчете ФСБ указано, что украинские спецслужбы пытались завербовать российских военных летчиков для захвата российских военных самолетов и передачи их украинским военным.

"Вскрыта и пресечена курируемая спецслужбами НАТО операция Главного управления разведки Министерства обороны Украины", - заявили в ФСБ.

В качестве мотивации этого действия украинская сторона якобы "предложила гарантии получения гражданства страны Евросоюза и финансовую компенсацию".

Украинские спецслужбы якобы предлагали российским летчикам до двух миллионов долларов США за угон самолетов, говорится в заявлении ФСБ.

Российские пропагандистские СМИ также сообщают, что к этой операции украинских спецслужб причастен и руководитель центра журналистских расследований Bellingcat Кристо Грозев. Якобы он нашел двух курьеров, встретивших на железнодорожном вокзале в Липецке курьера из Москвы, который вез 4 тысячи долларов аванса: эти деньги предназначались летчику за угон самолета.

В свою очередь Грозев отрицает свое участие в каких-либо операциях спецслужб. По его словам, его команда снимает фильм, как ФСБ и украинские спецслужбы ведут игру, пытаясь обмануть друг друга.

Между тем Украина пока не комментирует заявления ФСБ.