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Фото, видео ⟩ Хорошо ли вы помните первую "Фабрику звезд"?

Яна Чурикова, Ирина Тонева, Павел Артемьев ФОТО: Кадр из видео/ коллаж RUS TVNET

В 2002 году в сетке Первого канала появилось новое развлекательное музыкальное шоу "Фабрика звезд". Оно мгновенно покорило сердца зрителей! Песни, которые родились на проекте, поют до сих пор, заказывают в караоке, делают на них ремиксы, ротируют на музыкальных каналах и радио. Не верится, что прошло целых 20 лет!

Что такое "Фабрика звезд"?

"Фабрика звезд" - это российский телевизионный музыкальный проект по поддержке молодых исполнителей. Его старт состоялся в 2002 году на Первом канале. Практически мгновенно проект стал невероятно популярен у зрителей, и его популярность только росла с годами. Продюсером и художественным руководителем дебютной "Фабрики звезд" стал Игорь Матвиенко.

Проект "Фабрика звезд" - это российская версия успешного телевизионного проекта нидерландской продюсерской телекомпании "Эндемол" (англ. - Endemol) "Академия звезд". Идея проекта принадлежит испанской компании "Джестмьюзик" (англ. - Gestmusic), являющейся филиалом компании "Эндемол".

Зрителей привлекало то, что простые парни и девушки не только учатся писать песни, танцевать и выступать, но и живут вместе в "звездном доме", где за ними можно следить. Такой своеобразный музыкальный "Дом-2". Ежедневно по Первому каналу показывали "Дневники звездного дома", где уже зрителям демонстрировали самые интересные и острые моменты "фабричной" жизни. Раз в неделю проходил отчетный концерт, на котором определялось, кто же покинет проект. 

На телеэкране проект просуществовал 10 лет. За это время музыкальными продюсерами выступили Игорь Матвиенко, Константин Меладзе, Игорь Крутой, Виктор Дробыш, Максим Фадеев и другие. 

"Фабрика звезд" подарила шоу-бизнесу такие имена, как Ирина Дубцова, Рита Дакота, Юлианна Караулова, Стас Пьеха, группа "Фабрика" и многие другие. 

Видео: Гимн "Фабрики звезд"

Кто был на самой первой "Фабрике звезд"?

Казалось, что "Фабрика звезд" была совсем недавно, но с момента первого выпуска прошло 20 лет! А потому неудивительно, что некоторые имена участников даже сложно вспомнить. 

Список участников: Мария Алалыкина, Павел Артемьев, Александр Асташенок, Герман Леви, Александр Бердников, Юлия Бужилова, Николай Бурлак, Михаил Гребенщиков, Алексей Кабанов, Сати Казанова, Анна Куликова, Константин Дудоладов, Александра Савельева, Ирина Тонева, Жанна Черухина, Джем Шериф, Екатерина Шемякина.

Юлия Бужилова была одной из самых загадочных и необычных участниц проекта. Было в ней что-то от Бьорк, Линды и Ренаты Литвиновой. Она любила нестандартные номера и эксперименты. Игорь Матвиенко не сомневался в ее успехе, как оказалось, она сотрудничала с продюсером в качестве автора песен. Ее композиции появятся и в следующих выпусках шоу. 

Кстати, после проекта Юлии якобы подарили миллион рублей, а потом в интервью она сказала: "Никакого миллиона мне никто не давал. Мне выдали огромную бумажку, на которой было написано "миллион". До сих пор дома лежит у меня где-то. Я одно время шутила, что буду ходить с ней в магазин и предоставлять продавцу как талон на продукты в советские времена". Известно, что Юлия вышла замуж за звукорежиссера и родила ребенка, а также стала преподавателем вокала в музыкальной академии Игоря Матвиенко.

Экстравагантный Михаил Гребенщиков запомнился зрителям по композициям "Танцы-обниманцы" и "Булки". После участия в проекте артист пропал из мира шоу-бизнеса. Говорят, он занимался преподавательской деятельностью. Потом он несколько раз появлялся в ток-шоу. 

О группе "Фабрика" RUS TVNET подробно рассказывал здесь:

Группа "Корни" победила в первом сезоне. В составе на тот момент были Александр Бердников, Алексей Кабанов, Павел Артемьев и Александр Асташенок. Последние два отошли от музыкальной карьеры и стали успешными актерами. Асташенок и Артемьев то и дело появляются в топовых российских сериалах. 

А группа "Корни" с Бердниковым и Кабановым в составе гастролирует до сих пор. Парни так и выступают со своими бессмертными хитами: "Я теряю корни", "Плакала береза", "Хочешь, я тебе спою", "Ты узнаешь ее", "С днем рождения, Вика!", "25-й этаж" и др. 

Видео: "Корни" - "Ты узнаешь ее"

Музыкальный продюсер первой "Фабрики звезд" Игорь Матвиенко

Музыкальный продюсер и композитор Игорь Матвиенко больше всего известен своими проектами "Иванушки International" и группа "Любэ". В 1991 году он основал "Продюсерский центр Игоря Матвиенко". Кстати, в нем начинала свою карьеру Ирина Дубцова.

В 2002 году Матвиенко стал продюсером и руководителем музыкального реалити-шоу "Фабрика звезд" на Первом канале. Финалисты проекта - группы "Корни" и "Фабрика". Кстати, довольно много номеров в первой "Фабрике" были записаны под фонограмму, но были и живые номера. 

"Я не хочу, чтобы мои артисты пели вживую. Я двумя руками за "фанеру". Люди приходят посмотреть на артиста, а не послушать его фальшивые ноты. В поп-музыке главное - хорошо записанная фонограмма", - цитирует Матвиенко "Вокруг-ТВ".

Группу "Фабрика" Матвиенко сформировал из четырех участниц - Ирины, Александры, Маши и Сати. Но Маша позже покинула проект, а потом и вовсе приняла ислам. 

"То, что Алалыкина ушла, это хорошо для нее и для "Фабрики", потому что она была такой замедленной бомбочкой. Она бунтарка. Ей все время хотелось делать что-то продвинутое, модное. Она сначала ушла, а потом я уже не следил. Позже вышла замуж, родила, началась эта история с религией", - цитирует Игоря Игоревича StarHit.ru.

Игорь Матвиенко ФОТО: скриншот видео

Воспоминания ведущей Яны Чуриковой

Оказалось, что Яна Чурикова страдала от анорексии на съемках первой "Фабрики звезд". На протяжении нескольких лет она была лицом музыкального проекта.

Яну Чурикову пригласили на кастинг в новый проект. Тогда она уже вела программу на MTV. Тем не менее звезда в беседе с YouTube-каналом "Вписка" призналась, что чутье подсказало ей, что идти туда нужно.

Но, оказывается, у нее на тот момент были проблемы со здоровьем. Телеведущая решила заняться своим внешним видом и чересчур увлеклась похудением.

"В общем, у меня была анорексия, я от этого плохо запоминала какие-то вещи, реальность была весьма абстрактная", - цитирует ведущую Popcornnews.ru.

Яна Чурикова вспомнила в интервью, что в первых выпусках "Фабрики звезд" была очень худой. Однако позже она поняла свою проблему и постепенно вернулась в нормальный вес.

Видео: "Фабрика звезд" - что с ними стало?

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