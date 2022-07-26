Фото, видео ⟩ Хорошо ли вы помните первую "Фабрику звезд"?

"Фабрика звезд" подарила шоу-бизнесу такие имена, как Ирина Дубцова, Рита Дакота, Юлианна Караулова, Стас Пьеха, группа "Фабрика" и многие другие.

Видео: Гимн "Фабрики звезд"

Кто был на самой первой "Фабрике звезд"?

Казалось, что "Фабрика звезд" была совсем недавно, но с момента первого выпуска прошло 20 лет! А потому неудивительно, что некоторые имена участников даже сложно вспомнить.

Список участников: Мария Алалыкина, Павел Артемьев, Александр Асташенок, Герман Леви, Александр Бердников, Юлия Бужилова, Николай Бурлак, Михаил Гребенщиков, Алексей Кабанов, Сати Казанова, Анна Куликова, Константин Дудоладов, Александра Савельева, Ирина Тонева, Жанна Черухина, Джем Шериф, Екатерина Шемякина.

Юлия Бужилова была одной из самых загадочных и необычных участниц проекта. Было в ней что-то от Бьорк, Линды и Ренаты Литвиновой. Она любила нестандартные номера и эксперименты. Игорь Матвиенко не сомневался в ее успехе, как оказалось, она сотрудничала с продюсером в качестве автора песен. Ее композиции появятся и в следующих выпусках шоу.

Кстати, после проекта Юлии якобы подарили миллион рублей, а потом в интервью она сказала: "Никакого миллиона мне никто не давал. Мне выдали огромную бумажку, на которой было написано "миллион". До сих пор дома лежит у меня где-то. Я одно время шутила, что буду ходить с ней в магазин и предоставлять продавцу как талон на продукты в советские времена". Известно, что Юлия вышла замуж за звукорежиссера и родила ребенка, а также стала преподавателем вокала в музыкальной академии Игоря Матвиенко.

Экстравагантный Михаил Гребенщиков запомнился зрителям по композициям "Танцы-обниманцы" и "Булки". После участия в проекте артист пропал из мира шоу-бизнеса. Говорят, он занимался преподавательской деятельностью. Потом он несколько раз появлялся в ток-шоу.

О группе "Фабрика" RUS TVNET подробно рассказывал здесь:

Группа "Корни" победила в первом сезоне. В составе на тот момент были Александр Бердников, Алексей Кабанов, Павел Артемьев и Александр Асташенок. Последние два отошли от музыкальной карьеры и стали успешными актерами. Асташенок и Артемьев то и дело появляются в топовых российских сериалах.

А группа "Корни" с Бердниковым и Кабановым в составе гастролирует до сих пор. Парни так и выступают со своими бессмертными хитами: "Я теряю корни", "Плакала береза", "Хочешь, я тебе спою", "Ты узнаешь ее", "С днем рождения, Вика!", "25-й этаж" и др.

Видео: "Корни" - "Ты узнаешь ее"

Музыкальный продюсер первой "Фабрики звезд" Игорь Матвиенко

Музыкальный продюсер и композитор Игорь Матвиенко больше всего известен своими проектами "Иванушки International" и группа "Любэ". В 1991 году он основал "Продюсерский центр Игоря Матвиенко". Кстати, в нем начинала свою карьеру Ирина Дубцова.