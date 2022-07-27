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Внимание! Грибникам и ягодникам, отправляясь в лес, нужно быть особо осторожными

rus.tvnet.lv
Внимание! Грибникам и ягодникам, отправляясь в лес, нужно быть особо осторожными
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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото Фото: Aleksandra Tokarz/Shutterstock.com

Государственная полиция призывает жителей соблюдать меры безопасности, отправляясь за дарами леса. 

За последние две недели полиция получила информацию о ситуациях, когда люди в годах отправлялись в лес и не могли найти дорогу обратно. Например, 13 июля 83-летний мужчина в стороне Саулкрасты вошел в лес, но своими силами выбраться из него не мог. 

Полиция отмечает, что, к счастью, люди возвращались домой целыми и невредимыми.

Принимая во внимание вышесказанное, полиция призывает позаботиться не только о принадлежностях для сбора ягод и грибов, но и о своей безопасности, а также напомнить о ней своим близким. 

Перед тем, как отправиться в лес, полиция призывает предупредить близких, что вы уходите, указав место и примерное время, когда планируете вернуться домой. Также стоит взять с собой полностью заряженный телефон. 

Также полиция призывает жителей помнить место, откуда они вошли в лес. В свою очередь, в ситуациях, когда пожилой человек или лица с проблемами здоровья в одиночку отправляются а лес, полиция призывает близких людей быть ответственными и идти с ними или, насколько это возможно, отговорить их от похода в лес в одиночку.

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