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Причина очередей за паспортом: низкие зарплаты работников

rus.tvnet.lv/LETA
Причина очередей за паспортом: низкие зарплаты работников
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Центр обслуживания клиентов PMLP
Центр обслуживания клиентов PMLP Фото: Edijs Pālens/LETA

Одной из причин очередей посетителей в отделениях Управления по делам гражданства и миграции (PMLP) является низкая заработная плата специалистов по работе с клиентами, так как в настоящее время государство может платить им до 795 евро до уплаты налогов, выяснило агентство LETA.

О том, что зарплаты именно такие, свидетельствует и размещенное PMLP объявление о вакансии специалиста по обслуживанию клиентов в 3-м отделении в Риге. Предложена зарплата от 675 евро до 795 евро до вычета налогов, социальные гарантии - медицинское страхование, компенсация средств для коррекции зрения, дополнительный отпуск и премия.

Пресс-секретарь PMLP Мадара Пуке признала, что, к сожалению, заработная плата в управлении неконкурентоспособна, а по всей Латвии не хватает 20 специалистов по обслуживанию клиентов. В небольшом отделении зарплата еще ниже - до 765 евро.

Министерство внутренних дел, отвечающее за сектор, проинформировано об этой ситуации.

На очереди посетителей сказывается как наличие вакансий, которые сложно заполнить из-за низкой зарплаты, так и то, что в настоящее время сотрудники снова начали болеть Covid-19.

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