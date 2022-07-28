В составе почетного караула у памятника Свободы появятся женщины

Рота почетного караула является повседневно наиболее заметным подразделением НВС, обеспечивая почетный караул у памятника Свободы и Рижского замка, а также участвуя в представительных мероприятиях государственного значения.

Задачей роты почетного караула в мирное время является функция представления НВС, демонстрации военного присутствия и готовности к обороне, а также содействие признанию вооруженных сил в обществе и воспитание патриотизма.

Привлечение женщин в караул сможет повысить понимание в обществе того, что для укрепления обороны и защиты страны важно участие каждого гражданина.

В настоящее время 16,7% личного состава Национальных вооруженных сил составляют женщины, занимающие различные должности во всех подразделениях, в том числе руководящие должности. Наряду со своими коллегами-мужчинами в Национальных вооруженных силах женщины также занимают должности как в боевых частях, так и в ВВС или командуют кораблями в ВМФ.

В НАТО использование женщин в почетном карауле является давней практикой. Например, в Королевских вооруженных силах Дании женщины начали службу в почетном карауле еще в 1999 году, а в вооруженных силах Федеративной Республики Германии женщины несут службу в почетном карауле с 2009 года. Относительно недавно - пять лет назад - женщины стали служить в почетном карауле в Королевских вооруженных силах Канады. С прошлого года женщины в вооруженных силах США также служили в подразделениях почетного караула, в том числе охраняли "Могилу Неизвестного солдата" на Арлингтонском национальном кладбище, штат Вирджиния.

Среди трех стран Балтии, Латвия первой примет женщин в состав почетного караула.

Опыт показывает, что присутствие женщин в любом коллективе, в том числе в подразделениях Национальных вооруженных сил, способствует развитию духа здорового соперничества при выполнении повседневных обязанностей.