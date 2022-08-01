Экс-солистка группы "ВИА Гра" вышла на связь с подписчиками и разоткровенничалась в сторис.
Вера Брежнева: "Я уже не та, что была два месяца назад"
Фолловеры стали замечать, что 40-летняя Вера Брежнева стала редко публиковать свои фотографии. Наконец-то она прервала молчание и рассказала, что происходит.
"Я задумалась, есть ли у меня вообще мои фото. Нынешней меня. Зашла в альбом, есть все: отчеты, скриншоты, муж, дети, собака, мама, семья, фото природы. Меня нет. За июль я нашла два фото. Все изменилось вокруг меня, продолжает меняться внутри. Непривычно на себя смотреть. Потому что все привычное осталось в прошлом", - написала она.
Звезда отметила, что она сильно изменилась. Боль ее изменила.
"Все мы сейчас проходим сложный период. Он не может быть без трансформаций. Этот переход каждому дается по-разному. В моем близком окружении меняются все. Вместе и по отдельности. И меняемся мы постоянно. Даже сейчас я уже не та, что была всего два месяца назад. Такое количество боли не может не изменить человека. Но я стараюсь бережно, нежно и трепетно оберегать любовь, которая есть внутри меня. Любовь, добро и свет", - добавила певица.
На прошлой неделе ходили слухи о разладе между Константином Меладзе и Верой Брежневой. Выдвигались различные предположения.
Появилась версия, что Константин Меладзе намерен вернуться к бывшей жене, которую якобы тоже перевез в Форте-деи-Марми. Но Яна Сумм опровергла домыслы, заявив, что приезжала в Италию, чтобы забрать младшую дочь, гостившую у отца.
К слову, Вера не комментировала приезд бывшей жены Меладзе, но, разоткровенничавшись с подписчиками, пожаловалась на глобальные изменения в близком окружении. В финальном кадре из сторис Брежнева отметила, что у нее сейчас изменилось отношение почти ко всему.
Напомним, что украинская исполнительница Вера Брежнева не только на словах, но и на деле помогает беженцам в Европе.
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