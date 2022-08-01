Вера Брежнева: "Я уже не та, что была два месяца назад"

"Я задумалась, есть ли у меня вообще мои фото. Нынешней меня. Зашла в альбом, есть все: отчеты, скриншоты, муж, дети, собака, мама, семья, фото природы. Меня нет. За июль я нашла два фото. Все изменилось вокруг меня, продолжает меняться внутри. Непривычно на себя смотреть. Потому что все привычное осталось в прошлом", - написала она.

"Все мы сейчас проходим сложный период. Он не может быть без трансформаций. Этот переход каждому дается по-разному. В моем близком окружении меняются все. Вместе и по отдельности. И меняемся мы постоянно. Даже сейчас я уже не та, что была всего два месяца назад. Такое количество боли не может не изменить человека. Но я стараюсь бережно, нежно и трепетно оберегать любовь, которая есть внутри меня. Любовь, добро и свет", - добавила певица.