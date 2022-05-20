Фото ⟩ Вера Брежнева самостоятельно загружает фуры в Польше

После начала войны в Украине Вера Брежнева выехала в Италию. На днях звезда прилетела в Варшаву, где решила помочь в волонтерском центре упаковывать гуманитарный груз для Украины. Это уже не первый раз, когда Вера Брежнева помогает беженцам.

ФОТО: instagram.com/ververa/ скриншот сторис

Волонтер Ольга Руднева рассказала в Instastories, что артистка с утра самостоятельно загружала фуры гуманитаркой на складе, пока мужчины отдыхали.

"Ребята еще не проснулись, поэтому ранняя птичка Вера Брежнева грузит фуры с самого утра. Все, кому мы обещали, смотрите. Вера действительно загружает фуры", - написала Руднева.

На кадрах из соцсетей видно, что Брежнева в обычном спортивном костюме и салатовом жилете возит груз по складу. Она также контролирует процесс погрузки в фуру. Сама же Вера Брежнева отметила в сторис, что обожает работать в Help Ukraine Center.

ФОТО: instagram.com/ververa/ скриншот сторис

Напомним, что певица родом из города Каменское Днепропетровской области. Вера Брежнева активно занята волонтерской деятельностью уже с марта. 26 марта певица рассказала о работе в волонтерском пункте в Италии:

"Я волонтерю в пункте гуманитарной помощи в Италии, где нахожусь уже почти месяц. Пункты/центры есть по всей Европе. Мы все делаем одно дело. Обнимаю всех, кто готов оказать любую свою помощь, всех, кто помогает, всех молящихся. Вот это называется любовь".

То, что Вера Брежнева находится в Италии, не стало чем-то удивительным, ведь певица и ее родные давно там приобрели недвижимость.

В 2019 году в интервью на YouTube-канале "Vласть vs Vлащенко" композитор и продюсер Константин Меладзе заявил, что принял решение покинуть Россию вместе со своей супругой Верой Брежневой.

ФОТО: instagram.com/ververa/ скриншот сторис

Дело в том, что у пары там есть шикарный особняк, а сама Италия играет для супругов особое значение - в ноябре 2015 года именно в Италии состоялась свадьба Веры Брежневой и Константина Меладзе.

Уже тогда продюсер признавался, что его ощущения раздроблены - они разделены на три страны, между которыми он все время путешествует. Но своим основным домом Меладзе считает особняк на севере Италии.

После вторжения войск РФ на территорию Украины Вера Брежнева говорила в сторис: "У нас [в Украине. - Прим. редактора] сейчас война. Меня больше не волнует ничего. Прекрасные люди - все те, кто выходит, говорит, пишет, поддерживает, молится, вы - сила!".

Напомним, что украинская певица Светлана Лобода в конце марта находилась в Латвии. 26 марта она должна была выступить в рамках благотворительного концерта. Звезда также опубликовала видео, в котором покупала продукты для гуманитарной помощи беженцам из Украины в одном из рижских магазинов.