Фото ⟩ Вера Брежнева самостоятельно загружает фуры в Польше
Украинская исполнительница Вера Брежнева не только на словах, но и на деле помогает беженцам в Европе. Об этом она рассказала в соцсетях.
Украинская исполнительница Вера Брежнева не только на словах, но и на деле помогает беженцам в Европе. Об этом она рассказала в соцсетях.
После начала войны в Украине Вера Брежнева выехала в Италию. На днях звезда прилетела в Варшаву, где решила помочь в волонтерском центре упаковывать гуманитарный груз для Украины. Это уже не первый раз, когда Вера Брежнева помогает беженцам.
Волонтер Ольга Руднева рассказала в Instastories, что артистка с утра самостоятельно загружала фуры гуманитаркой на складе, пока мужчины отдыхали.
"Ребята еще не проснулись, поэтому ранняя птичка Вера Брежнева грузит фуры с самого утра. Все, кому мы обещали, смотрите. Вера действительно загружает фуры", - написала Руднева.
"Я волонтерю в пункте гуманитарной помощи в Италии, где нахожусь уже почти месяц. Пункты/центры есть по всей Европе. Мы все делаем одно дело. Обнимаю всех, кто готов оказать любую свою помощь, всех, кто помогает, всех молящихся. Вот это называется любовь".
То, что Вера Брежнева находится в Италии, не стало чем-то удивительным, ведь певица и ее родные давно там приобрели недвижимость.
В 2019 году в интервью на YouTube-канале "Vласть vs Vлащенко" композитор и продюсер Константин Меладзе заявил, что принял решение покинуть Россию вместе со своей супругой Верой Брежневой.
Дело в том, что у пары там есть шикарный особняк, а сама Италия играет для супругов особое значение - в ноябре 2015 года именно в Италии состоялась свадьба Веры Брежневой и Константина Меладзе.
Уже тогда продюсер признавался, что его ощущения раздроблены - они разделены на три страны, между которыми он все время путешествует. Но своим основным домом Меладзе считает особняк на севере Италии.
Напомним, что украинская певица Светлана Лобода в конце марта находилась в Латвии. 26 марта она должна была выступить в рамках благотворительного концерта. Звезда также опубликовала видео, в котором покупала продукты для гуманитарной помощи беженцам из Украины в одном из рижских магазинов.
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