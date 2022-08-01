Служба государственной безопасности (VDD) задержала бывшего депутата Рижской думы Руслана Панкратова по подозрению в публичной поддержке преступлений России против Украины и ее народа и нарушении международных санкций, а суд в понедельник выдал санкцию на его арест, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства LETA информация.
Задержан бывший депутат Рижской думы Руслан Панкратов
В конце прошлой недели VDD провела уголовно-процессуальные действия на трех объектах в Риге и в ее окрестностях. Задержание было произведено 30 июля, сообщили агентству LETA в VDD.
Уголовный процесс начат 29 июля по статьям Уголовного закона о преступлениях против мира и публичном прославлении и оправдании военных преступлений, а также о нарушении установленных Европейским союзом санкций.
Полученная VDD в ходе расследования информация свидетельствует о том, что задержанный на нескольких российских пропагандистских ресурсах оправдывал развязанную Россией войну против Украины, совершаемые вооруженными силами России военные преступления, а также распространял дезинформацию о Латвии и ее союзниках с целью их дискредитации.
Также у VDD имеются данные о том, что задержанный сотрудничал с лицом, включенным в санкционный список ЕС.
По данным агентства LETA, решение об аресте Панкратова в понедельник принял Рижский городской суд. В течение семи дней он сможет обжаловать его в Рижском окружном суде.
Панкратов 1969 года рождения в 2009 году был избран в Рижскую думу от объединения партий "Центр Согласия" и проработал в самоуправлении несколько лет. В 2018 году он баллотировался в Сейм по списку "За альтернативу", а в 2019 году - на выборах Европейского парламента по списку Партии действия.
По данным Firmas.lv, Руслан Панкратов вместе с Верой Панкратовой состоит в зарегистрированном в 2006 году обществе "Русский мир Латвии". Несколько лет назад он состоял также в "Объединении против нацизма".
В июне VDD сообщила, что за выражении агрессии против Украины и ее народа начато 19 уголовных дел, а четыре дела переданы VDD Госполицией. Ранее по этим делам VDD задержала представителя Центра духовного развития и целительства DVS Urantija Айвиса Василевскиса, основателя и администратора русскоязычной тематической группы "Криминальная Латвия" в социальной сети Facebook Юрия Михайлова и блогера Кирилла Федорова.
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