Наводнение в Кентукки: 30 погибших, сотни числятся пропавшими без вести

В американском штате Кентукки по меньшей мере 30 человек погибли, сотни числятся пропавшими без вести в результате самого сильного за последние десятилетия наводнения. Власти опасаются, что жертв будет больше.

Наводнение, вызванное ливневыми дождями, началось в середине прошлой недели. В некоторых районах восточного Кентукки за сутки выпало более 20 сантиметров дождя. Уровень воды в реке Кентукки в районе городка Уайтсбург за несколько часов поднялся до катастрофических шести метров.

Более 12 тыс. домохозяйств остались без электричества, затоплены сотни домов и предприятий.

Губернатор штата Энди Бешир назвал наводнение самым смертоносным и самым разрушительным в истории Кентукки Фото: Getty Images

Центр прогнозирования погоды Национальной метеорологической службы сегодня предупредил, что угроза наводнения в центральной и восточной части Кентукки остается.

"Угроза паводков будет сохраняться в дневные и ранние вечерние часы из-за ливней и гроз с очень сильными осадками", - сказано в сообщении метеорологов.

Спасатели и власти штата предупреждают, что число погибших возрастет. Поиски тел могут затянуться на несколько недель, так как многих людей, которые числятся пропавшими без вести, могло унести водой на несколько сотен метров.

Среди погибших - шестеро детей в возрасте от одного года до восьми лет Фото: Getty Images