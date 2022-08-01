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Наводнение в Кентукки: 30 погибших, сотни числятся пропавшими без вести

BBC News Русская служба
Наводнение в Кентукки: 30 погибших, сотни числятся пропавшими без вести
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BBC
Наводнение в Кентукки
Наводнение в Кентукки Фото: BBC News

Власти штата опасаются, что число жертв самого сильного за последние десятилетия наводнения будет продолжать расти.

В американском штате Кентукки по меньшей мере 30 человек погибли, сотни числятся пропавшими без вести в результате самого сильного за последние десятилетия наводнения. Власти опасаются, что жертв будет больше.

Наводнение, вызванное ливневыми дождями, началось в середине прошлой недели. В некоторых районах восточного Кентукки за сутки выпало более 20 сантиметров дождя. Уровень воды в реке Кентукки в районе городка Уайтсбург за несколько часов поднялся до катастрофических шести метров.

Более 12 тыс. домохозяйств остались без электричества, затоплены сотни домов и предприятий.

Губернатор штата Энди Бешир назвал наводнение самым смертоносным и самым разрушительным в истории Кентукки
Губернатор штата Энди Бешир назвал наводнение самым смертоносным и самым разрушительным в истории Кентукки Фото: Getty Images

Центр прогнозирования погоды Национальной метеорологической службы сегодня предупредил, что угроза наводнения в центральной и восточной части Кентукки остается.

"Угроза паводков будет сохраняться в дневные и ранние вечерние часы из-за ливней и гроз с очень сильными осадками", - сказано в сообщении метеорологов.

Спасатели и власти штата предупреждают, что число погибших возрастет. Поиски тел могут затянуться на несколько недель, так как многих людей, которые числятся пропавшими без вести, могло унести водой на несколько сотен метров.

Среди погибших - шестеро детей в возрасте от одного года до восьми лет
Среди погибших - шестеро детей в возрасте от одного года до восьми лет Фото: Getty Images

"Это одно из самых разрушительных и смертоносных наводнений, которые мы видели в нашей истории. Даже сейчас, когда мы пытаемся спасать людей, все еще идет дождь", - сказал губернатор штата Энди Бешир в интервью телеканалу "Эн-би-си".

Некоторые районы горной части Кентукки оказались отрезаны от остальной территории штата, так как наводнение превратило дороги в реки, размыло мосты и смыло дома. Продолжающийся дождь и плохая связь также усложняют спасательные работы.

В некоторые районы можно добраться только на вертолете
В некоторые районы можно добраться только на вертолете Фото: Getty Images

На ремонт дорог, мостов и другой инфраструктуры потребуются миллионы долларов, заявил губернатор. Сейчас люди из затопленных районов живут во временных приютах. У многих из них ничего не осталось - только та одежда, в которой их застало наводнение.

Ситуация осложняется тем, что Кентукки - экономически неблагополучный регион, пострадавший от упадка угольной промышленности. Многие жители и так едва сводили концы с концами, а наводнение лишило их последнего.

Для жителей организовали временные приюты, в том числе в церквях
Для жителей организовали временные приюты, в том числе в церквях Фото: Getty Images

Президент США Джо Байден объявил наводнение чрезвычайной ситуацией и распорядился направить в штат финансовую помощь из федерального бюджета.

Экологи предупреждают, что из-за изменения климата стихийные бедствия вроде наводнений или аномальной жары, будут случаться все чаще.

BBC
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