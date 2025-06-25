Главное за 25 июня Подробности задержания латвийца в Таиланде, утечка серной кислоты и стоит ли ждать тепла за окном

В Европейской комиссии разрабатывают новый законопроект, о котором сами сообщают, что он будет нарушать основные права граждан ЕС. О чем идет речь? Отвечает Rus.Postimees.

Читайте также За рубежом Еврокомиссия планирует закон, который ограничит основные права людей

Президент США Дональд Трамп встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским на саммите НАТО. До этого они виделись на саммите G7 в Канаде, однако оба покинули его досрочно. Последний раз Трамп и Зеленский встречались на похоронах папы римского Франциска, где успели кратко побеседовать, после перепалки в Белом доме.

В итоговом коммюнике по итогам саммита НАТО в среду государства-члены выразили непоколебимую приверженность принципу взаимной обороны, а также обязались увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП, пишет AFP.

Президент США Дональд Трамп сегодня заявил, что российский диктатор Владимир Путин позвонил ему и предложил помощь в разрешении ирано-израильского конфликта, передает Fox News.

Интересное чтиво:

Легендарная актриса театра и кино Лия Ахеджакова, которая после российского вторжения в Украину неоднократно высказывала антивоенную позицию, возвращается в Латвию с гастролями: 3 октября на сцене Дома Рижского Латышского общества будет показан спектакль по роману Нобелевского лауреата 2019 года Ольги Токарчук "Веди свой плуг по костям мертвецов".

Еженедельно RUS TVNET рассказывает, как знаменитости провели свои выходные. Кто-то путешествовал, кто-то работал, но были и те, кто плел венки, разжигал костры и не забывал делиться со своими поклонниками в соцсетях яркими кадрами!

Читайте также Лица Выходные Маркуса Ривы, Лиго Лаймы Вайкуле и гастроли Галкина

Бывшая жена российского актера Павла Прилучного - латвийская актриса Агата Муцениеце - скоро снова станет матерью.

Читайте также События Агата Муцениеце ждет третьего ребенка

Певца JJ не обошла судьба прошлогоднего победителя "Евровидения". У артиста тоже разбился хрустальный кубок, пишет Limon.ee.

Как сообщил Государственный колледж погранохраны, ряды латвийских служебных собак скоро пополнятся новыми стражами границы. Бельгийская овчарка (малинуа) Джойс произвела на свет восьмерых щенков, воспитанием которых уже занимаются кинологи.