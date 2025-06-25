Главное за 25 июня Подробности задержания латвийца в Таиланде, утечка серной кислоты и стоит ли ждать тепла за окном

Среда, первый рабочий день на этой неделе, принесла немало интересных и важных новостей. Так, стало известно о задержании в Таиланде 71-летнего жителя Латвии, который подозревается в контрабанде героина. Кроме того, появилась информация об утечке серной кислоты в Риге, а синоптики поделились прогнозом погоды на ближайшее время и рассказали, стоит ли ждать долгожданного тепла. Об этом и не только - в ежедневной подборке RUS TVNET, рассказываем коротко о главном за среду, 25 июня.
Новости Латвии:
Среднестатистический русскоязычный Латвии боится публично говорить о политике, не верит в свою безопасность, аполитичен. При этом по конкретным вопросам, в том числе относительно войны в Украине, единения у русскоязычных Латвии нет. Таковы результаты нового исследования. Но чем эти результаты можно объяснить? И, главное, возможно ли улучшить сложившуюся ситуацию?
В Риге во вторник в частном доме в Букулты произошла утечка серной кислоты, в результате происшествия один человек был передан медикам, а еще несколько были эвакуированы, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе.
В Янов день TV3 Ziņas вместе с полицией вышли на рейд по улицам Риги, где поймали мотоциклиста, который мчался со скоростью не менее 166 километров в час, сообщают TV3 Ziņas.
Госполиция за незаконное хранение оружия, в том числе противотанкового, задержала некоего мужчину, сообщили в полиции.
В конце июня - начале июля дождливые дни будут чередоваться с солнечными и теплыми, прогнозируют синоптики.
За рубежом:
В Таиланде, в международном аэропорту Суварнабхуми (Бангкок), полиция задержала 71-летнего латвийца, сообщают таиландские СМИ.
В Европейской комиссии разрабатывают новый законопроект, о котором сами сообщают, что он будет нарушать основные права граждан ЕС. О чем идет речь? Отвечает Rus.Postimees.
Президент США Дональд Трамп встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским на саммите НАТО. До этого они виделись на саммите G7 в Канаде, однако оба покинули его досрочно. Последний раз Трамп и Зеленский встречались на похоронах папы римского Франциска, где успели кратко побеседовать, после перепалки в Белом доме.
В итоговом коммюнике по итогам саммита НАТО в среду государства-члены выразили непоколебимую приверженность принципу взаимной обороны, а также обязались увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП, пишет AFP.
Президент США Дональд Трамп сегодня заявил, что российский диктатор Владимир Путин позвонил ему и предложил помощь в разрешении ирано-израильского конфликта, передает Fox News.
Интересное чтиво:
Легендарная актриса театра и кино Лия Ахеджакова, которая после российского вторжения в Украину неоднократно высказывала антивоенную позицию, возвращается в Латвию с гастролями: 3 октября на сцене Дома Рижского Латышского общества будет показан спектакль по роману Нобелевского лауреата 2019 года Ольги Токарчук "Веди свой плуг по костям мертвецов".
Еженедельно RUS TVNET рассказывает, как знаменитости провели свои выходные. Кто-то путешествовал, кто-то работал, но были и те, кто плел венки, разжигал костры и не забывал делиться со своими поклонниками в соцсетях яркими кадрами!
Бывшая жена российского актера Павла Прилучного - латвийская актриса Агата Муцениеце - скоро снова станет матерью.
Певца JJ не обошла судьба прошлогоднего победителя "Евровидения". У артиста тоже разбился хрустальный кубок, пишет Limon.ee.
Как сообщил Государственный колледж погранохраны, ряды латвийских служебных собак скоро пополнятся новыми стражами границы. Бельгийская овчарка (малинуа) Джойс произвела на свет восьмерых щенков, воспитанием которых уже занимаются кинологи.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!