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В Украине началась обязательная эвакуация жителей из Донбасса

rus.tvnet.lv
В Украине началась обязательная эвакуация жителей из Донбасса
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Фото: Reuters/ScanPix

Во вторник, 2 августа, в Украине началась обязательная эвакуация жителей из Донбасса, сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук, пишет "Укринформ".

По ее словам, первый эвакуационный поезд прибыл утром во вторник в город Кропивницкий Кировоградской области.

"Женщины, дети, старики, много маломобильных. Всех встретили и расселили, всем помогли", - сообщила она в Telegram.

По подсчетам украинских властей, из Донбасса нужно эвакуировать более 220 тысяч человек, среди них около 50 тысяч детей, это планируют сделать до начала отопительного сезона.

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