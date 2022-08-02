Во вторник, 2 августа, в Украине началась обязательная эвакуация жителей из Донбасса, сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук, пишет "Укринформ".
В Украине началась обязательная эвакуация жителей из Донбасса
В Украине началась обязательная эвакуация жителей из Донбасса
По ее словам, первый эвакуационный поезд прибыл утром во вторник в город Кропивницкий Кировоградской области.
"Женщины, дети, старики, много маломобильных. Всех встретили и расселили, всем помогли", - сообщила она в Telegram.
По подсчетам украинских властей, из Донбасса нужно эвакуировать более 220 тысяч человек, среди них около 50 тысяч детей, это планируют сделать до начала отопительного сезона.
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