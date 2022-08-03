С нетерпением ожидая счетов за отопление и электроэнергию, многие люди предусмотрительно готовят запасы на зиму. Отсуда актуален вопрос - где купить овощи и фрукты по приемлемой цене? Портал Receptes.lv рассказывает, что предлагает покупателям Рижский ночной рынок и действительно ли там делать покупки выгоднее, чем в супермаркетах.
Правда, что на Ночном рынке цены ниже, чем в супермаркетах?
Ночной рынок уже не первый год привлекает покупателей не только богатым предложением и выгодными ценами, но и доступным временем работы - он работает намного дольше, чем супермаркеты, поэтому, если вы днем заняты на работе и не успеваете сходить на рынок за свежими продуктами, еще не поздно - на Ночной рынок можно отправиться даже после захода солнца.
Здесь можно купить продукты, привезенные из-за рубежа, а также собранные в местных садах, теплицах и лесах. Цены на некоторые товары на Ночном рынке действительно ниже, чем днем, особенно если вы покупаете их оптом и отправляетесь за покупками в самые ранние утренние часы. Опытные покупатели рекомендуют посещать Ночной рынок очень рано утром.
"Я всегда еду на Ночной рынок около 4:30 утра, так как к тому времени перекупщики уже уехали и цены гораздо ниже. Просто нужно учитывать, что для того, чтобы получить хорошую цену, нужно покупать весь пакет", - пишет Гинта Гранда в Facebook, рассказывая, как закупилась 30 июля.
Галерея: "Улов" на Ночном рынке
Так, например, по очень привлекательным ценам она купила:
- 10 кг полевых огурцов по 0,70 евро за кг (в супермаркетах* ~ 1,70 евро за кг)
- Ящик помидоров малинового сорта (aveņu) - по 0,90 евро за кг (в супермаркетах ~ 2,40 евро за кг)
- Ящик кабачков - 0,60 евро за кг (в супермаркетах ~ 1 евро за кг)
- Пакет молодого лука - 0,60 евро за кг (в супермаркетах ~ 0,90-1,50 евро за кг)
- Красную паприку по 1,50 евро за кг (в супермаркетах ~ 3,90 евро за кг)
- Три пучка молодого чеснока по 3 евро за кг (в супермаркетах ~ 4,20-10 евро за кг).
По сравнению с магазинными ценами разница в пользу Ночного рынка действительно существенная, особенно если вы собираетесь закупать большее количество продуктов.
Поскольку на Ночном рынке в настоящее время очень богатое предложение, при посещении его поздно вечером приходится ожидать довольно большого скопления покупателей и трудностей с поиском места для парковки автомобиля, но Гинта Гранда уверяет, что таких проблем нет при совершении покупок ранним утром.
*Публично доступная информация о ценах в супермаркетах Латвии.
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