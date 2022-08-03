Правда, что на Ночном рынке цены ниже, чем в супермаркетах?

Ночной рынок уже не первый год привлекает покупателей не только богатым предложением и выгодными ценами, но и доступным временем работы - он работает намного дольше, чем супермаркеты, поэтому, если вы днем заняты на работе и не успеваете сходить на рынок за свежими продуктами, еще не поздно - на Ночной рынок можно отправиться даже после захода солнца.

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Здесь можно купить продукты, привезенные из-за рубежа, а также собранные в местных садах, теплицах и лесах. Цены на некоторые товары на Ночном рынке действительно ниже, чем днем, особенно если вы покупаете их оптом и отправляетесь за покупками в самые ранние утренние часы. Опытные покупатели рекомендуют посещать Ночной рынок очень рано утром.

"Я всегда еду на Ночной рынок около 4:30 утра, так как к тому времени перекупщики уже уехали и цены гораздо ниже. Просто нужно учитывать, что для того, чтобы получить хорошую цену, нужно покупать весь пакет", - пишет Гинта Гранда в Facebook, рассказывая, как закупилась 30 июля.