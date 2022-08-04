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Ученые смогли восстановить работу органов свиньи спустя час после смерти. Что означает это открытие?

rus.tvnet.lv
Ученые смогли восстановить работу органов свиньи спустя час после смерти. Что означает это открытие?
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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото Фото: shutterstock/Manop Boonpeng

У ученых Йельского университета получилось частично восстановить работу органов свиньи через час после ее смерти. Об этом сообщается в журнале Nature.

"Клетки тела человека и других млекопитающих не гибнут мгновенно после смерти индивида", - рассказал научный сотрудник Дэвид Андриевич.

По его словам, биологам удалось вмешаться в этот процесс и остановить его.

Специалисты частично наладили работу сердца, почек, печени и некоторых других органов животного. Сейчас ученые надеются, что их достижение поможет продлить сроки хранения донорских органов и разработать эффективные подходы в лечении последствий ишемии.

Ученые создали систему жизнеобеспечения под названием OrganEx, которая прокачивает через кровеносную систему жидкость, похожую на кровь, и очищает ее от углекислого газа и продуктов жизнедеятельности.

В этой жидкости - кислород, питательные вещества и набор молекул, которые препятствуют образованию очагов воспалений и тромбов.

Как пишет BBC, до сих пор считалось, что гибель клеток необратима, но исследователи из Йельского университета с помощью OrganEx устранили некоторые повреждения в клетках органов животных, которые были мертвы в течение часа.

"Эксперимент показал, что клетки способны функционировать спустя несколько часов после того, как они должны быть мертвы. Это означает, что теоретически мы можем восстановить некоторые функции клеток в различных жизненно важных органах и после смерти человека", - говорит еще один исследователь, профессор Ненад Сестан.

Например, эту технологию можно использовать для того, чтобы дать врачам больше времени для возвращения к жизни людей, тела которых испытали недостаток кислорода, например, тех, кто захлебнулся, задохнулся или перенес инфаркт.

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