Грибник со стажем рассказала, как правильно собирать грибы

- Если говорить о заготовках, то мариную, сушу, замораживаю. Если о свежих грибах - жарю, делаю супы, солянку, подливы, омлеты, пироги, пасту с грибами.

Когда-то у меня был блог, в который я записывала любимые рецепты. Могу поделиться двумя рецептами грибных блюд. Киш с грибами, который можно готовить и зимой с магазинными шампиньонами, и салат с лисичками - любимое блюдо моих гостей.

- Дай советы человеку, который буквально завтра-послезавтра отправится в лес за грибами?

- Главный совет: не знаешь - не бери, сомневаешься - спроси. В эстоноязычной группе Eestimaa seened в Facebook вам вежливо ответят, что за гриб, причем сделают это не диванные эксперты, а микологи. Хочу напомнить, что немаловажная часть похода за грибами - пикник! Не забудьте взять с собой термос с чаем или кофе и что-то еще. Одевайтесь удобно, запаситесь спреем от комаров, дома обязательно сразу после леса примите душ и проверьте, нет ли на вас клещей. И самое важное - будьте людьми, не оставляйте после себя мусор в лесу.

Красота и вкуснота! Фото: личный архив

- В интернете можно наткнуться на утверждения, что грибы перевариваются в желудке 7 дней, являются очень тяжелой пищей и есть их не надо? Оспорь это высказывание.