Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил организовать встречу президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского, и советник Эрдогана настаивает, что, игнорируя Россию, мир не сможет добиться мира в Украине.
Помощник Эрдогана: Игнорируя Россию, добиться мира в Украине не удастся
Первый советник Эрдогана Фахреттин Алтун после встречи президентов Турции и России в Сочи сказал агентству Reuters, что "дипломатия и мир" должны победить.
В качестве победы демократии он упомянул соглашение о вывозе украинского зерна из черноморских портов, что, как отметил Алтун, свидетельствует о достижениях попыток Турции и прямой дипломатии между лидерами Турции и России.
"Правда в том, что некоторые наши друзья не хотят окончания войны. Они льют крокодиловы слезы", - сообщил помощник президента Турции, однако от более детальных комментариев отказался.
Алтун добавил, что отдельные страны "пытаются подорвать усилия Турции создать диалог между Украиной и Россией". В то же время он утверждает, что Турция пытается использовать свои отношения с Россией и Украиной, чтобы "добиться приемлемых для каждой стороны решений".
Во время встречи в Сочи Эрдоган снова предложил Путину организовать встречу хозяина Кремля с Зеленским. Эрдоган выразил надежду, что сейчас важно реализовать планы и вернуться за стол переговоров в Стамбуле.
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