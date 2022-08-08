Семейные врачи оценивают здоровье призывников? KNAB видит коррупционные риски

Подготовленная Министерством обороны предварительная редакция закона об ОВС предусматривает, что для соответствие состояния здоровья призываемых на ОВС оценивают семейные врачи. Кабинет министров устанавливает требования и порядок проверки состояния здоровья.

KNAB отметило, что в такой ситуации могут возникнуть риски коррупции, поэтому очень важно, чтобы медицинский персонал, в том числе семейные врачи, не только соблюдали установленные действующими нормативными актами требования, но и принципы и нормы профессиональной этики.

Кроме того, в представлении KNAB важно, чтобы своевременно до введения соответствующего процесса были идентифицированы и оценены риски коррупции и на основании оценки рисков предусмотрены меры по уменьшению риска коррупции.

Как отмечает KNAB, одной из наиболее эффективных превентивных мер по предотвращению коррупционных рисков является образование работников и напоминание о вопросах борьбы с коррупцией, что является обязанностью руководителя структуры.

Кроме того, у различных институций, в том числе государственным и муниципальным амбулаторным и стационарным лечебным учреждениям, а также частным амбулаторным лечебным учреждениям, которые получают финансирование из государственного бюджета и оказывают услуги здравоохранения по меньшей мере в пяти видах услуг, внедрение системы внутреннего антикоррупционного контроля устанавливается как обязательное требование.

Правила Кабинета министров предусматривают, что также в государственных и муниципальных лечебных учреждениях должна быть создана, усовершенствована и поддерживаться внутренняя система контроля коррупции. Также правила предусматривают, что оплачиваемые государством услуги здравоохранения могут оказывать только те оказывающие услуги здравоохранения лица, которые внедрили систему внутреннего контроля для устранения риска коррупции и конфликта интересов.