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Дмитрий Медведев забыл открыть бинокль, наблюдая за военными маневрами

rus.postimees.ee
Дмитрий Медведев забыл открыть бинокль, наблюдая за военными маневрами
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Заместитель главы Совета безопасности России, председатель партии "Единая Россия", экс-президент РФ Дмитрий Медведев смотрит в неоткрытый бинокль во время посещения Тоцкого военного гарнизона в Оренбургской области, Россия, пятница, август 2022 года
Заместитель главы Совета безопасности России, председатель партии "Единая Россия", экс-президент РФ Дмитрий Медведев смотрит в неоткрытый бинокль во время посещения Тоцкого военного гарнизона в Оренбургской области, Россия, пятница, август 2022 года Фото: AP/Scanpix

Дмитрий Медведев позировал сотрудникам пропагандистских СМИ РФ на военных маневрах под Казахстаном, глядя в бинокль, линзы которого были закрыты, пишет Rus.Postimees.

Очередной конфуз с Дмитрием Медведевым случился 5 августа, когда лидер партии "Единая Россия", президент РФ в 2008-2012 годах и заместитель председателя Совета безопасности России, посетил Тоцкий гарнизон в Оренбургской области.

Мероприятие прошло бы незамеченным, несмотря на пресс-релиз Совбеза РФ, где подчеркивалось, что Медведев ездил на границу с Казахстаном "по поручению президента РФ в рамках ознакомления с ходом подготовки личного состава ВС РФ", если бы не мастерство фотографов из так называемого пула. Фотокорреспонденты, которые сопровождают первых лиц РФ в поездках и на мероприятиях, запечатлели Дмитрия Медведева с неоткрытым для работы биноклем в руках.

На фото Дмитрий Медведев всматривается вдаль через бинокль, линзы которого остаются не до конца раскрытыми от защитных крышек. Комичный кадр при этом не был удален, а растиражирован по фотобазам.

Дмитрий Медведев смотрит за маневрами ВС РФ в неоткрытый бинокль, август 2022 г., Оренбургская область
Дмитрий Медведев смотрит за маневрами ВС РФ в неоткрытый бинокль, август 2022 г., Оренбургская область Фото: SCANPIX


"Дмитрию Медведеву продемонстрировали занятия по тактической подготовке, подготовке водителей боевых машин, артиллеристов. Заместитель председателя Совета безопасности также наблюдал за практической стрельбой минометных и гаубичных расчетов, реактивных систем залпового огня. Состоялась беседа с военнослужащими", - уточняется в пресс-релизе на сайте Совбеза РФ.

Но в сообщении не поясняется, увидел ли все продемонстрированное оренбургскими военными бывший сменщик Владимира Путина в Кремле.

В России уже много лет принято трактовать фотографии Медведева на различных мероприятиях с закрытыми глазами как его регулярное засыпание от скуки и проявление неэмоционального характера.

После начала войны Путина с Украиной Медведев, о котором стали забывать, резко ворвался в информационное поле с крайне агрессивной риторикой. Именно он допускал возвращение смертной казни в РФ в ответ на санкции Запада и заявлял, что иностранные лидеры и политики "ублюдки и выродки".

"Меня часто спрашивают, почему мои посты в Telegram такие резкие. Отвечаю - я их ненавижу. Они ублюдки и выродки. Они хотят смерти нам, России. И пока я жив, я буду делать все, чтобы они исчезли", - заявил Медведев в начале июня.

2 августа в аккаунте Медведева в соцсети "ВКонтакте" был опубликован пост, где сообщалось, что Русь "снова станет единой", "до присоединения Грузии ее вообще не существовало", а Казахстан - искусственное государство. Пост был удален, а его появление объяснили взломом. Соцсети предсказуемо шутили и гадали о том, кто мог взломать Медведева.

"Обратите внимание на все последние заявления Дмитрия Медведева. Он светит отраженным светом бешеных в силовой фракции. Все его эти реплики про расстрелы иноагентов... Он хочет оказаться нужным для них. Рассчитывает оказаться нужным (улыбается). То, что у них на уме, у него на языке", - ранее объяснял в интервью Rus.Postimees радикализм Медведева политолог Валерий Соловей.

Дмитрий Медведев и Владимир Путин
Дмитрий Медведев и Владимир Путин Фото: SERGEI KARPUKHIN/REUTERS

После публикации фотографии с закрытым биноклем в одном из Telegram-каналов, который обратил на это внимание, было проведено голосование: Куда смотрит Медведев?

22 процента подписчиков считают, что через закрытый бинокль заместитель экс-главы ФСБ в Совете безопасности России смотрит на "русофобию". 37 процентов склоняются к тому, что таким образом Медведев смотрит "на прекрасную Россию будущего". Но больше половины читателей (57 процентов) полагают, что так он изучает "страшные биолаборатории в Украине".

Российская пропаганда вместе с Минобороны РФ периодически тиражирует конспирологические теории про перелетных птиц и насекомых, которых якобы используют противники Кремля для переноса опасных инфекций через российские границы.

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