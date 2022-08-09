Дмитрий Медведев забыл открыть бинокль, наблюдая за военными маневрами

Но в сообщении не поясняется, увидел ли все продемонстрированное оренбургскими военными бывший сменщик Владимира Путина в Кремле.

В России уже много лет принято трактовать фотографии Медведева на различных мероприятиях с закрытыми глазами как его регулярное засыпание от скуки и проявление неэмоционального характера.

После начала войны Путина с Украиной Медведев, о котором стали забывать, резко ворвался в информационное поле с крайне агрессивной риторикой. Именно он допускал возвращение смертной казни в РФ в ответ на санкции Запада и заявлял, что иностранные лидеры и политики "ублюдки и выродки".

"Меня часто спрашивают, почему мои посты в Telegram такие резкие. Отвечаю - я их ненавижу. Они ублюдки и выродки. Они хотят смерти нам, России. И пока я жив, я буду делать все, чтобы они исчезли", - заявил Медведев в начале июня.

2 августа в аккаунте Медведева в соцсети "ВКонтакте" был опубликован пост, где сообщалось, что Русь "снова станет единой", "до присоединения Грузии ее вообще не существовало", а Казахстан - искусственное государство. Пост был удален, а его появление объяснили взломом. Соцсети предсказуемо шутили и гадали о том, кто мог взломать Медведева.