Умер экс-глава Госполиции Интс Кюзис. Прощание пройдет в субботу

Кюзис умер в возрасте 60 лет после тяжелой борьбы с болезнью.

Pēc smagas cīņas ar slimību 60 gadu vecumā otrdienas vakarā mūžībā aizgājis Rīgas domes deputāts, bijušais Valsts policijas priekšnieks, ģenerālis Ints Ķuzis. Izsakām līdzjūtību ģimenei, draugiem un kolēģiem. pic.twitter.com/FxAve1WJRg — LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) August 10, 2022

Прощание с Интсом Кюзисом состоится в субботу, 13 августа, в 12:00 в Рижском крематории.

Он родился в 1962 году, учился в Высшей школе милиции в Минске и в Латвийской академии полиции.

В 1982 году Кюзис начал работу в милиции Елгавского района, в 2003 году он стал начальником Главного управления криминальной полиции Риги.

В 2009 году он стал начальником Рижского управления Госполиции, в том же году ему было присвоено звание генерала. В 2011 году он стал главой Госполиции и занимал этот пост до 2020 года.

В 2020 году Кюзис стал советником премьер-министра Кришьяниса Кариньша по вопросам внутренней безопасности. В том же году он стал депутатом Рижской думы.

В 2021 году у него была обнаружена опухоль, после чего он перенес две операции.