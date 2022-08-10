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Умер экс-глава Госполиции Интс Кюзис. Прощание пройдет в субботу

rus.tvnet.lv
Умер экс-глава Госполиции Интс Кюзис. Прощание пройдет в субботу
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Интс Кюзис
Интс Кюзис Фото: Valsts policija

Умер депутат Рижской думы, бывший начальник Государственной полиции Интс Кюзис, подтвердили во фракции "Нового Единства" в Рижской думе.

Кюзис умер в возрасте 60 лет после тяжелой борьбы с болезнью.

Прощание с Интсом Кюзисом состоится в субботу, 13 августа, в 12:00 в Рижском крематории.

Он родился в 1962 году, учился в Высшей школе милиции в Минске и в Латвийской академии полиции.

В 1982 году Кюзис начал работу в милиции Елгавского района, в 2003 году он стал начальником Главного управления криминальной полиции Риги.

В 2009 году он стал начальником Рижского управления Госполиции, в том же году ему было присвоено звание генерала. В 2011 году он стал главой Госполиции и занимал этот пост до 2020 года.

В 2020 году Кюзис стал советником премьер-министра Кришьяниса Кариньша по вопросам внутренней безопасности. В том же году он стал депутатом Рижской думы.

В 2021 году у него была обнаружена опухоль, после чего он перенес две операции.

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