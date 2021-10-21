У экс-начальника Государственной полиции Интса Кюзиса обнаружена опухоль
Бывший глава Государственной полиции Интс Кюзис (59) в программе "У жизни нет черновика" новостной службы LTV рассказал, что в прошлом году у него была обнаружена опухоль.
Бывший глава Государственной полиции Интс Кюзис (59) в программе "У жизни нет черновика" новостной службы LTV рассказал, что в прошлом году у него была обнаружена опухоль.
Кюзис в программе рассказал, что вскоре после того, как в сентябре прошлого года он стал депутатом Рижской думы, он начал ощущать боль и дискомфорт. С рабочего места пришлось отправиться в больницу - врачи констатировали воспаление желчного пузыря.
"Это также отчетливо проявилось на моем лице - я пожелтел", - признался Кюзис, который перенес две сложные операции. К сожалению, за это время у него обнаружили опухоль поджелудочной железы. "Прогноз от очень оптимистичного относительно планов на будущее, которые я строил, сменился на то, что осталось несколько месяцев", - поделился Кюзис.
Он начал химиотерапию, и общее состояние его здоровья можно описать как стабильное. "Я знаю, что могу, я делаю это, и я сделаю это, и я выздоровею", - полон оптимизма Кюзис.