У экс-начальника Государственной полиции Интса Кюзиса обнаружена опухоль

Кюзис в программе рассказал, что вскоре после того, как в сентябре прошлого года он стал депутатом Рижской думы, он начал ощущать боль и дискомфорт. С рабочего места пришлось отправиться в больницу - врачи констатировали воспаление желчного пузыря.

"Это также отчетливо проявилось на моем лице - я пожелтел", - признался Кюзис, который перенес две сложные операции. К сожалению, за это время у него обнаружили опухоль поджелудочной железы. "Прогноз от очень оптимистичного относительно планов на будущее, которые я строил, сменился на то, что осталось несколько месяцев", - поделился Кюзис.