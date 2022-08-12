Самые грязные вещи в доме, которые никто никогда не моет

Дверные ручки

Особенно это касается дверей в ванную и туалет, которые частенько закрыты. Ручки необходимо протирать, так как через них можно передать не только бактерии, но и вирусы.

Кухонная разделочная доска

Чистоте этой доски уделяют внимание в последнюю очередь. Мыть доску нужно в горячей воде с моющим средством до и после использования. В противном случае - редко, но имеется вероятность отравления.

Пульт от телевизора

Он может казаться чистым. Но лишь казаться. На нем остаются жирные следы, роговые чешуйки кожи, которые служат прекрасной средой для бактерий. Пульт следует протирать салфетками.

Мобильный телефон

Мы пользуемся им практически где угодно, так что логично, что на нем скапливается множество бактерий. Время от времени, а лучше - каждый день, телефон следует протирать антибактериальным составом.

Губка для мытья посуды

Лучше менять ее как можно чаще.

Душевая занавеска

Со временем она загрязняется, а влага и тепло - лучшая среда для размножения бактерий. Правило гласит, что занавеску следует менять раз в месяц.

Мусорные корзины

Идеальное место для существования и долгой жизни микробов. Мыть корзины следует в горячей воде и с моющим средством. А раз в год по возможности даже лучше покупать новый контейнер.

Посудомоечная машина

​Следует ее мыть не только внутри, но и снаружи.

Стиральная машина

Резиновые уплотнители - место, где скапливается огромное количество вредоносных микробов. Протирайте их раз в неделю, а раз в месяц нужно запускать стиральную машину без вещей внутри.