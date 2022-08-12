Список предметов домашнего обихода, на которых нередко находится больше всего бактерий!
Самые грязные вещи в доме, которые никто никогда не моет
- Дверные ручки
Особенно это касается дверей в ванную и туалет, которые частенько закрыты. Ручки необходимо протирать, так как через них можно передать не только бактерии, но и вирусы.
- Кухонная разделочная доска
Чистоте этой доски уделяют внимание в последнюю очередь. Мыть доску нужно в горячей воде с моющим средством до и после использования. В противном случае - редко, но имеется вероятность отравления.
- Пульт от телевизора
Он может казаться чистым. Но лишь казаться. На нем остаются жирные следы, роговые чешуйки кожи, которые служат прекрасной средой для бактерий. Пульт следует протирать салфетками.
- Мобильный телефон
Мы пользуемся им практически где угодно, так что логично, что на нем скапливается множество бактерий. Время от времени, а лучше - каждый день, телефон следует протирать антибактериальным составом.
- Губка для мытья посуды
Лучше менять ее как можно чаще.
- Душевая занавеска
Со временем она загрязняется, а влага и тепло - лучшая среда для размножения бактерий. Правило гласит, что занавеску следует менять раз в месяц.
- Мусорные корзины
Идеальное место для существования и долгой жизни микробов. Мыть корзины следует в горячей воде и с моющим средством. А раз в год по возможности даже лучше покупать новый контейнер.
- Посудомоечная машина
Следует ее мыть не только внутри, но и снаружи.
- Стиральная машина
Резиновые уплотнители - место, где скапливается огромное количество вредоносных микробов. Протирайте их раз в неделю, а раз в месяц нужно запускать стиральную машину без вещей внутри.
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