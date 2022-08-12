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Самые грязные вещи в доме, которые никто никогда не моет

rus.tvnet.lv
Самые грязные вещи в доме, которые никто никогда не моет
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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото Фото: shutterstock/Ingrid Balabanova

Список предметов домашнего обихода, на которых нередко находится больше всего бактерий!

  • Дверные ручки

Особенно это касается дверей в ванную и туалет, которые частенько закрыты. Ручки необходимо протирать, так как через них можно передать не только бактерии, но и вирусы.

  • Кухонная разделочная доска

Чистоте этой доски уделяют внимание в последнюю очередь. Мыть доску нужно в горячей воде с моющим средством до и после использования. В противном случае - редко, но имеется вероятность отравления.

  • Пульт от телевизора

Он может казаться чистым. Но лишь казаться. На нем остаются жирные следы, роговые чешуйки кожи, которые служат прекрасной средой для бактерий. Пульт следует протирать салфетками.

  • Мобильный телефон

Мы пользуемся им практически где угодно, так что логично, что на нем скапливается множество бактерий. Время от времени, а лучше - каждый день, телефон следует протирать антибактериальным составом. 

  • Губка для мытья посуды

Лучше менять ее как можно чаще. 

  • Душевая занавеска

Со временем она загрязняется, а влага и тепло - лучшая среда для размножения бактерий. Правило гласит, что занавеску следует менять раз в месяц. 

  • Мусорные корзины

Идеальное место для существования и долгой жизни микробов. Мыть корзины следует в горячей воде и с моющим средством. А раз в год по возможности даже лучше покупать новый контейнер.

  • Посудомоечная машина

​Следует ее мыть не только внутри, но и снаружи.

  • Стиральная машина

Резиновые уплотнители - место, где скапливается огромное количество вредоносных микробов. Протирайте их раз в неделю, а раз в месяц нужно запускать стиральную машину без вещей внутри. 

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