СМИ: 51-летняя Наргиз Закирова ждет ребенка

Наргиз Закирова активно выступает в поддержку Украины. Ранее она осудила действия РФ. Напомним, что артистке запрещен въезд в Россию на 50 лет. Адвокат Бахром Исмаилов указывает, что причиной запрета на въезд в РФ могли стать антивоенные публикации Наргиз в соцсетях.

Напомним, что певица активно высказывается против войны России против Украины. Теперь стало известно, что в 51 год она в четвертый раз станет мамой. В соцсетях Наргиз Закирова опубликовала фотографию с молодым мужем, который держит руку на ее округлившемся животе. Судя по кадру, пара счастлива и рада предстоящему пополнению в семье. Сейчас фото уже недоступно. Новость о беременности артистка никак не комментировала.