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Фото ⟩ Новые микроавтобусы рижской муниципальной полиции

rus.tvnet.lv
Новые микроавтобусы рижской муниципальной полиции
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Новые микроавтобусы полиции
Новые микроавтобусы полиции Фото: Rīgas pašvaldības policija/Facebook.com

На этой неделе парк рижской муниципальной полиции пополнился 20 новыми микроавтобусами, так как большая часть имеющихся автомобилей уже отслужила свой срок, сообщила представитель Рижской муниципальной полиции Эрика Верзе.

В отличие от предыдущих лет, когда полиция приобретала автомобили самостоятельно, в этот раз было принято решение взять микроавтобусы в аренду на условиях полного лизинга на пять лет, а это значит, что в стоимость аренды включены расходы на техническое обслуживание, ремонт, а также подготовку транспорта к техосмотру и прохождение самого техосмотра, при этом полиция отдельно покроет только расходы на топливо.

Все микроавтобусы перестроены и специально адаптированы под нужды полиции - оборудованы маяками, специальными звуковыми сигналами, а также помещением для перевозки задержанных.

Новые оперативные автомобили отличаются от ранее закупленных машин тем, что оснащены бензиновыми двигателями и автоматическими коробками передач, что значительно улучшит условия работы в тяжелых дорожных условиях.

Галерея: новые микроавтобусы Рижской муниципальной полиции

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