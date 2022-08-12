Фото ⟩ Новые микроавтобусы рижской муниципальной полиции

В отличие от предыдущих лет, когда полиция приобретала автомобили самостоятельно, в этот раз было принято решение взять микроавтобусы в аренду на условиях полного лизинга на пять лет, а это значит, что в стоимость аренды включены расходы на техническое обслуживание, ремонт, а также подготовку транспорта к техосмотру и прохождение самого техосмотра, при этом полиция отдельно покроет только расходы на топливо.