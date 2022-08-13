Скандал вокруг обвинений Amnesty против Украины: могут ли ВСУ использовать школы и больницы

При этом МГП содержит настоятельные предупреждения вооруженным силам избегать этого и не устанавливать позиции в густонаселенных районах. Ведь дислокация военных в гражданских учреждениях автоматически переводит их в статус законных военных целей для противника.

Следует заметить, что школы настолько часто становились жертвами военных конфликтов, что в 2010 году при содействии ООН была создана Глобальная коалиция в защиту образовательных учреждений от нападений (GCPEA). В рамках ее работы правительства Норвегии и Аргентины разработали "Декларацию о безопасности школ" и специальные указания о том, как защитить учебные заведения от превращения в мишени в вооруженных конфликтах.

Декларацию подписали 114 государств, среди которых есть и Украина (в ноябре 2019 года). России в числе подписантов нет.

Ключевое положение этих документов следующее: действующие школы и университеты даже на каникулах не должны использоваться военными для своих нужд во время вооруженного конфликта.

Покинутые заведения могут применяться для таких целей, но лишь на минимально возможный период времени и исключительно в случае отсутствия альтернативы.

Если школа все-таки превратилась в военный объект, то противник должен заранее предупредить своего врага, что планирует нанести по ней удар.