1 августа открылся сезон ловли миноги, а это значит, что где-то любимое лакомство многих гурманов уже можно приобрести. Правда, на данный момент цена не слишком приятна для кошелька, но есть и хорошие новости - цены на миногу падают чуть ли не каждый день, пишет портал Receptes.lv.
Сезон миноги: где купить и почему цены - просто космические?
Тот факт, что рыбаки начали ловить миногу в августе, не обязательно означает, что она будет сразу же доступна во всех магазинах и других торговых местах, потому что количество миноги в настоящее время довольно ограничено, а это означает, что цена значительно выше, чем в середине сезона. Понятно, что высокие цены в начале сезона не очень по карману большинству жителей Латвии со средним достатком, но они никогда не были препятствием для настоящих ценителей и иностранных туристов, готовых купить миногу практически за любые деньги.
Портал выяснил, что сейчас миноги нет ни на Агенскалнском рынке, ни на Видземском. На Рижском центральном рынке она есть, но цена, по словам представительницы рынка Ренаты Петровой, от 39 евро за кг.
Представитель SIA Zibs из Царникавы Лаура Миглане пояснила, что первая минога всегда была дорогой.
"На Центральном рынке в этом году минога несколько дней назад стоила даже до 47 евро за кг - такой высокой цены никогда раньше не было, но люди покупали - как и в прошлые годы.
Мы сейчас продаем свою миногу в желе по 35 евро за кг, но приобрести ее по такой цене можно только у нас в Царникаве - в выездных торговых точках цена может отличаться". По цене 35 евро за кг продает миногу и индивидуальное предприятие Инги Праулини Gundegas IP в Царникаве. В свою очередь, салацгривскую миногу предприятия Kurzeme GB можно приобрести по 40 евро за кг.
Миглане отмечает, что цена свежевыловленной миноги в этом году также рекордно высока - 25 евро за кг. На вопрос о том, когда цена на миногу может стать более привлекательной для покупателя, представитель SIA Zibs прогнозирует, что, как и в предыдущие годы, цена упадет только тогда, когда количество выловленной миноги увеличится, а это зависит от погодных условий, количества воды в Гауе и других факторов. "Трудно назвать такую конкретную дату, месяц, но где-то в ноябре цена должна быть намного ниже - в прошлом году она была в пределах 20 евро за кг. Октябрь и ноябрь также лучшие месяцы для миноги, потому что тогда она самая жирная".
Представитель SIA Gaujas nēģis пояснил, что на цену влияют и неблагоприятные для рыбалки погодные условия, ведь, оказывается, в жару на большие уловы надежды нет: "Когда вода остынет, начнет приходить минога, а пока совсем вяло".
Кроме того, несколько опрошенных продавцов жареной миноги указывают, что в настоящее время ее слишком мало, поэтому они планируют открыть торговлю только в сентябре, когда, хочется верить, уловы будут больше.
Жара также может сказаться на качестве готового продукта, поэтому, если покупатель сомневается в свежести миноги, Миглане рекомендует не стесняться и попросить у продавца возможность продегустировать: "Сейчас у нас стоит жара, а, как известно, минога - это продукт, который при хранении при неподходящей температуре быстро портится".
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