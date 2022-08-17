Сезон миноги: где купить и почему цены - просто космические?

Мы сейчас продаем свою миногу в желе по 35 евро за кг, но приобрести ее по такой цене можно только у нас в Царникаве - в выездных торговых точках цена может отличаться". По цене 35 евро за кг продает миногу и индивидуальное предприятие Инги Праулини Gundegas IP в Царникаве. В свою очередь, салацгривскую миногу предприятия Kurzeme GB можно приобрести по 40 евро за кг.

Миглане отмечает, что цена свежевыловленной миноги в этом году также рекордно высока - 25 евро за кг. На вопрос о том, когда цена на миногу может стать более привлекательной для покупателя, представитель SIA Zibs прогнозирует, что, как и в предыдущие годы, цена упадет только тогда, когда количество выловленной миноги увеличится, а это зависит от погодных условий, количества воды в Гауе и других факторов. "Трудно назвать такую ​​конкретную дату, месяц, но где-то в ноябре цена должна быть намного ниже - в прошлом году она была в пределах 20 евро за кг. Октябрь и ноябрь также лучшие месяцы для миноги, потому что тогда она самая жирная".

Представитель SIA Gaujas nēģis пояснил, что на цену влияют и неблагоприятные для рыбалки погодные условия, ведь, оказывается, в жару на большие уловы надежды нет: "Когда вода остынет, начнет приходить минога, а пока совсем вяло".

Кроме того, несколько опрошенных продавцов жареной миноги указывают, что в настоящее время ее слишком мало, поэтому они планируют открыть торговлю только в сентябре, когда, хочется верить, уловы будут больше.

Жара также может сказаться на качестве готового продукта, поэтому, если покупатель сомневается в свежести миноги, Миглане рекомендует не стесняться и попросить у продавца возможность продегустировать: "Сейчас у нас стоит жара, а, как известно, минога - это продукт, который при хранении при неподходящей температуре быстро портится".