Министр: Даугавпилс саботирует демонтаж советских памятников

Он подчеркнул, что до 15 ноября Даугавпилс должен выполнить установленные законом требования и демонтировать два находящихся на территории самоуправления объекта, прославляющих советскую оккупацию, которые включены в утвержденный Кабинетом министров список.

Министерство охраны среды и регионального развития (VARAM) указывает, что обращение самоуправления в Конституционный суд, чтобы оспорить закон о демонтаже советских памятников, не причина не выполнять закон. Поэтому министерство ожидает, что Даугавпилс демонтирует упомянутые объекты в установленный срок.

В распоряжении VARAM имеется информация о том, что Министерство культуры и Национальное управление культурного наследия предоставили самоуправлению Даугавпилса требуемую оценку, указав, что объекты должны быть демонтированы, поэтому министерство считает, что в настоящее время больше нет ни одной существенной причины, которая могла бы препятствовать этому процессу.

Как сообщалось, 14 июля правительство утвердило список объектов, прославляющих советский и нацистский режимы, которые должны быть снесены до 15 ноября. В целом в список включено 69 таких объектов.

В Даугавпилсе находятся два таких объекта - мемориал воинам Красной армии на улице 18 ноября и памятник солдатам 360-й стрелковой дивизии.

Один из наиболее широко известных объектов в центре Даугавпилса - мемориал в парке Дубровина - в список не включен, так как у его подножия похоронены советские солдаты.