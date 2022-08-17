Совет по этике СМИ не усмотрел нарушений в статье TVNET "Вон из Латвии!"

В состав Совета по этике ассоциации "Латвийского комитета по этике СМИ" входят председатель Совета по этике Дайга Спроге, заместитель председателя Совета по этике Айвар Пасталниекс и члены Совета по этике: Скайдрите Ласмане, Гунтар Лицис, Байба Лиепиня, Анда Рожукалне, Гунта Лидака, Янис Бухолц.

11 мая в правление ассоциации поступила жалоба от Ильи Козина на три публикации сайта tvnet.lv, принадлежащих SIA TVNET GRUPA.

В жалобе заявитель указал, что заголовки публикаций "Убраны цветы, возложенные у памятника оккупантам в понедельник" и "Начальник госполиции принял решение о закрытии доступа к памятнику оккупантам и площади вокруг него", называя памятник в Пардаугаве "памятником оккупантам", нарушают принцип неподкупности, дискриминации и ненависти, закрепленный в Этическом кодексе Общества принцип, а также принцип разделения фактов и мнений. Заявитель также указал, что публикация "Вон из Латвии!" нарушает границы свободы слова.

Рассмотрев разъяснения TVNET относительно упомянутых публикаций, совет не усмотрел в них этических нарушений, так как, по мнению совета, заявитель и TVNET по-разному трактуют в статье название памятника - TVNET связывает его с оккупационной властью и прославлением ее армии, при этом заявитель считает, что оно применяется к людям, которые идут к памятнику. В этом контексте Совет по этике считает, что оккупация Латвии является историческим фактом, и объяснение TVNET выбора названия памятника в Пардаугаве является обоснованным.

Также Совет по этике считает, что СМИ вправе использовать в публикациях различные обозначения, в том числе общепринятые и используемые в публичном пространстве. Говоря о статье "Вон из Латвии!", совет признает, что на эту статью не распространяется правило Кодекса этики об отделении фактов от мнений, поскольку это статья-мнение. Отметим, что член совета Янис Бухолц не согласен с частью решения по статье "Вон из Латвии!" и считает, что имело место неоправданное обобщение, направленное на разжигание эмоций и поляризацию общества.

Со всем решением Общества можно ознакомиться по ссылке.