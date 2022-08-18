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Здоровые продукты питания и естественная среда для животных - как работает экологическое сельское хозяйство?

Elizabete Ronija Dreimane
, Ziņu redaktore, žurnāliste
Здоровые продукты питания и естественная среда для животных - как работает экологическое сельское хозяйство?
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Фото: Shutterstock

Основной принцип экологического сельского хозяйства - это натуральность - плодоносная почва, свободная среда для животных, качественные саженцы и охрана климата. Это отказ от химикалий, сохранение природных ресурсов и поддержка местных хозяйств. Давайте выясним, где и зачем приобретать органические продукты питания, как сертифицировать экологическое сельское хозяйство и какая поддержка доступна крестьянам.

Что такое экологическое сельское хозяйство?

Экологическое сельское хозяйство - это сельское хозяйство с естественными методами, без использования химически синтезированных веществ - как пестицидов, так и минеральных удобрений. Строго ограничено и использование антибиотиков. В экологическом сельском хозяйстве почва плодоносна и отличается многообразием флоры и фауны. Оно само способно справиться с болезнями и различными вредителями. В Латвии им занимаются более 4000 предпринимателей.

Иллюстративное фото
Иллюстративное фото Фото: Ivars Soikāns/LETA

Продукты экологического сельского хозяйства - молоко и молочные продукты, мясо, овощи, фрукты и ягоды, зерно и изделия из зерновых, чай, мед и другое.

Органически сертифицированные продукты питания выращиваются в экологически сертифицированном хозяйстве. Как распознать такие продукты в магазине? Нужно искать органическую маркировку Евросоюза - зеленый эко-листик.

Органическая маркировка Евросоюза - зеленый эко-листик
Органическая маркировка Евросоюза - зеленый эко-листик Фото: Zalajosta.lv

Зеленый эко-листик подтверждает, что происхождение продукта проверено - где и в каких условиях появились и выращивались животные, откуда взяты семена и саженцы. Кроме того, он подтверждает, что можно проследить все этапы жизненного цикла продукта.

Каковы цели производства экологического сельского хозяйства?

Важно в долгосрочной перспективе поддерживать плодоносную почву, вносить вклад в защиту окружающей среды и климата и содержать животных в свободной среде, соблюдая принципы благополучия. Кроме того, в случае развития экологического сельского хозяйства, местная продукция распространяется в различных странах ЕС, кроме того, сохраняются находящиеся под угрозой и местные сорта.

На каких принципах основывается экологическое сельское хозяйство?

Живые организмы в почве сохраняются и обогащаются. Кроме того, поддерживается стабильность почвы, водоемкость и биологическое многообразие, предотвращается и ограничивается эрозия почвы, ее уплотнение. Используя невосстанавливаемые ресурсы и внешние ресурсы, они ограничиваются до минимума.

В экологическом сельском хозяйстве используют такие семена и животных, у которых высокое генетическое многообразие, устойчивость к болезням, долголетие, приспосабливаемость к почве и климатическим условиям. Отходы и побочные продукты растительного и животного происхождения используются повторно в качестве ресурсов в растениеводстве и животноводстве.

Фото: Shutterstock

Экологические крестьяне занимаются животноводством, которое наиболее подходит конкретному месту и связано с землей. У животных есть возможность находиться за пределами помещений, выходить на пастбища. Улучшается их иммунная система и укрепляется их естественная защита против различных болезней. Животных кормят органическим кормом, состав которого - сельскохозяйственного происхождения, полученный в результате органического производства. Используются и естественные вещества несельскохозяйственного происхождения. Детенышей кормят молоком.

Зачем выбирать биопродукты питания?

  • Это способ, как поддержать местных производителей - в основном, маленькие хозяйства.
  • В выращивании биопродуктов питания не используются пестициды и другие химические вещества - поэтому меньше загрязняется окружающая среда.
  • Органически выращенные животные живут в спокойной и свободной среде - у них есть площадки для прогулок и естественная среда, органический корм, они не закрыты в клетках и хлевах.
  • В биопродуктах нет генетически модифицированных организмов (ГМО) или организмов, гены которых изменены.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото Фото: Paula Čurkste/LETA

Органические продукты питания можно приобрести как в супермаркетах, например, Rimi, Maxima и Sky, так и на крестьянских ярмарках, предприятиях по переработке и эко-магазинах. Из молочных продуктов доступны молоко, кефир, йогурты, масла и сыры. В магазинах можно купить и зерновую продукцию - муку, пшеничный хлеб и хлеб с семечками, черный хлеб. Покупателям предлагаются и различные чаи, мед. С течением лет разница в ценах между традиционными продуктами и органически сертифицированными продуктами снизилась.

Дорога к экологическому сельскому хозяйству

Чтобы получить сертификат экологического сельского хозяйства, необходимо подать заявление в сертификационную структуру - "Центр сертификации и тестирования" или в общество "Качество окружающей среды".

После подачи заявки необходимо заполнить формы документов, подписать договор и декларацию. После этого необходимо зарегистрироваться в качестве налогоплательщика. Далее независимый инспектор отправится проверить хозяйство. В результате положительного признания выдается справка о начале экологического сельского хозяйства. Необходимо соблюдать все критерии экологического сельского хозяйства, однако нельзя использовать маркировку эко-листика. На второй год хозяйство получает сертификат о переходном периоде на экологическое сельское хозяйство.

Иллюстративное фото
Иллюстративное фото Фото: Valentin Valkov/Shutterstock

Кроме того, необходимо освоить основные навыки производства продукции экологического сельского хозяйства. Это происходит на курсах о практике и методах экологического сельского хозяйства длительностью 160 часов. Курсы предлагает Латвийский центр сельских консультаций и образования (LLKC), Центр непрерывного образования Латвийского сельскохозяйственного университета, а также "Центр сертификации и тестирования".

Как контролируются биологические сельские хозяйства?

Экологические сельские хозяйства контролируются непрерывно, проверяются процессы. Раз в год предприятие или хозяйство проверяют на месте - независимый эксперт осматривает поля, условия содержания животных, хранение зерна, а также проверяет, не видны ли на полях отпечатки техники, например, от опрыскивания агрохимикалиями. Кроме того, проверяется бухгалтерия и документы об объемах продаж и закупках.

Анализируются и его продукты - молоко, мед, овощи, фрукты, зерно. Анализы проводит Научный институт пищевой безопасности, здоровья животных и окружающей среды BIOR. Образцы плодов и почвы собирает Государственная служба защиты растений, проверки проводит и Продовольственно-ветеринарная служба. Сельскохозяйственные субсидии администрирует Служба поддержки леса.

Фото: Paula Čurkste/LETA

Если во время проверки инспектор обнаруживает нарушение, экологическое крестьянское хозяйство предупреждается, устанавливается проверочное время и останавливается действие сертификата. Если и после констатации нарушения они продолжаются, сертификат аннулируется. В таком случае крестьянин должен вернуть субсидии ЕС, полученные в прошлый период.

Поддержка Министерства земледелия - значительная помощь крестьянам

Цель Еврокомиссии до 2030 года - добиться, чтобы 25% сельскохозяйственных земель использовались в экологическом сельском хозяйстве. И в этом году Министерство земледелия при нынешних ставках поддержи и финансировании в размере 70 миллионов евро (в 2021 и 2022 годах) продолжает поддерживать экологическое сельское хозяйство.

И после 2023 года поддержка экологического сельского хозяйства продолжится, на это будет выделено 20,6% от финансирования на развитие села. Министерство старается добиться, чтобы до 2027 года в Латвии минимум 20% используемых в сельском хозяйстве земель или 398 тысяч гектар использовались в экологическом сельском хозяйстве.

С будущего года у органических фермеров будут широкие возможности получить поддержку в рамках стратегического плана общей сельскохозяйственной политики ЕС во время различных мероприятий по поддержке как для обслуживаемой земли, так и для инвестиций в развитие сельского хозяйства и переработку, а также для получения знаний на мероприятиях по обмену опытом.

В ходе агроэкологического мероприятия по развитию села "Органическое сельское хозяйство" планируется направить финансирование в размере 155 миллионов евро экологическим сельским хозяйствам. Примерно 99,6 миллионов евро запланированы для экологически обслуживаемых площадей, на которых выращивают урожай, технические культуры, овощи и многолетние насаждения. Примерно 56,3 миллиона евро запланированы для выплат за животных. Сектор органического молочного животноводства вносит значительный вклад в снижение эмиссии аммиака по сравнению с другими секторами животноводства.

Иллюстративное фото
Иллюстративное фото Фото: symbiot/Shutterstock

Планируется оказывать поддержку и таким экологическим хозяйствам, которые используют экологические методы сельского хозяйства в части хозяйства. Экологические пчеловоды смогут получить поддержку за экологические рои пчел, если обслуживают минимальное число роев - минимум 20. Они получат примерно 3,6 миллиона евро.

Статья создана при материальной поддержке Латвийского центра защиты среды.

LVAF
LVAF Фото: logo

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