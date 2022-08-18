Здоровые продукты питания и естественная среда для животных - как работает экологическое сельское хозяйство?

Как контролируются биологические сельские хозяйства?

Экологические сельские хозяйства контролируются непрерывно, проверяются процессы. Раз в год предприятие или хозяйство проверяют на месте - независимый эксперт осматривает поля, условия содержания животных, хранение зерна, а также проверяет, не видны ли на полях отпечатки техники, например, от опрыскивания агрохимикалиями. Кроме того, проверяется бухгалтерия и документы об объемах продаж и закупках.

Анализируются и его продукты - молоко, мед, овощи, фрукты, зерно. Анализы проводит Научный институт пищевой безопасности, здоровья животных и окружающей среды BIOR. Образцы плодов и почвы собирает Государственная служба защиты растений, проверки проводит и Продовольственно-ветеринарная служба. Сельскохозяйственные субсидии администрирует Служба поддержки леса.

Фото: Paula Čurkste/LETA

Если во время проверки инспектор обнаруживает нарушение, экологическое крестьянское хозяйство предупреждается, устанавливается проверочное время и останавливается действие сертификата. Если и после констатации нарушения они продолжаются, сертификат аннулируется. В таком случае крестьянин должен вернуть субсидии ЕС, полученные в прошлый период.

Поддержка Министерства земледелия - значительная помощь крестьянам

Цель Еврокомиссии до 2030 года - добиться, чтобы 25% сельскохозяйственных земель использовались в экологическом сельском хозяйстве. И в этом году Министерство земледелия при нынешних ставках поддержи и финансировании в размере 70 миллионов евро (в 2021 и 2022 годах) продолжает поддерживать экологическое сельское хозяйство.