Основной принцип экологического сельского хозяйства - это натуральность - плодоносная почва, свободная среда для животных, качественные саженцы и охрана климата. Это отказ от химикалий, сохранение природных ресурсов и поддержка местных хозяйств. Давайте выясним, где и зачем приобретать органические продукты питания, как сертифицировать экологическое сельское хозяйство и какая поддержка доступна крестьянам.
Здоровые продукты питания и естественная среда для животных - как работает экологическое сельское хозяйство?
Что такое экологическое сельское хозяйство?
Экологическое сельское хозяйство - это сельское хозяйство с естественными методами, без использования химически синтезированных веществ - как пестицидов, так и минеральных удобрений. Строго ограничено и использование антибиотиков. В экологическом сельском хозяйстве почва плодоносна и отличается многообразием флоры и фауны. Оно само способно справиться с болезнями и различными вредителями. В Латвии им занимаются более 4000 предпринимателей.
Продукты экологического сельского хозяйства - молоко и молочные продукты, мясо, овощи, фрукты и ягоды, зерно и изделия из зерновых, чай, мед и другое.
Органически сертифицированные продукты питания выращиваются в экологически сертифицированном хозяйстве. Как распознать такие продукты в магазине? Нужно искать органическую маркировку Евросоюза - зеленый эко-листик.
Зеленый эко-листик подтверждает, что происхождение продукта проверено - где и в каких условиях появились и выращивались животные, откуда взяты семена и саженцы. Кроме того, он подтверждает, что можно проследить все этапы жизненного цикла продукта.
Каковы цели производства экологического сельского хозяйства?
Важно в долгосрочной перспективе поддерживать плодоносную почву, вносить вклад в защиту окружающей среды и климата и содержать животных в свободной среде, соблюдая принципы благополучия. Кроме того, в случае развития экологического сельского хозяйства, местная продукция распространяется в различных странах ЕС, кроме того, сохраняются находящиеся под угрозой и местные сорта.
На каких принципах основывается экологическое сельское хозяйство?
Живые организмы в почве сохраняются и обогащаются. Кроме того, поддерживается стабильность почвы, водоемкость и биологическое многообразие, предотвращается и ограничивается эрозия почвы, ее уплотнение. Используя невосстанавливаемые ресурсы и внешние ресурсы, они ограничиваются до минимума.
В экологическом сельском хозяйстве используют такие семена и животных, у которых высокое генетическое многообразие, устойчивость к болезням, долголетие, приспосабливаемость к почве и климатическим условиям. Отходы и побочные продукты растительного и животного происхождения используются повторно в качестве ресурсов в растениеводстве и животноводстве.
Экологические крестьяне занимаются животноводством, которое наиболее подходит конкретному месту и связано с землей. У животных есть возможность находиться за пределами помещений, выходить на пастбища. Улучшается их иммунная система и укрепляется их естественная защита против различных болезней. Животных кормят органическим кормом, состав которого - сельскохозяйственного происхождения, полученный в результате органического производства. Используются и естественные вещества несельскохозяйственного происхождения. Детенышей кормят молоком.
Зачем выбирать биопродукты питания?
- Это способ, как поддержать местных производителей - в основном, маленькие хозяйства.
- В выращивании биопродуктов питания не используются пестициды и другие химические вещества - поэтому меньше загрязняется окружающая среда.
- Органически выращенные животные живут в спокойной и свободной среде - у них есть площадки для прогулок и естественная среда, органический корм, они не закрыты в клетках и хлевах.
- В биопродуктах нет генетически модифицированных организмов (ГМО) или организмов, гены которых изменены.
Органические продукты питания можно приобрести как в супермаркетах, например, Rimi, Maxima и Sky, так и на крестьянских ярмарках, предприятиях по переработке и эко-магазинах. Из молочных продуктов доступны молоко, кефир, йогурты, масла и сыры. В магазинах можно купить и зерновую продукцию - муку, пшеничный хлеб и хлеб с семечками, черный хлеб. Покупателям предлагаются и различные чаи, мед. С течением лет разница в ценах между традиционными продуктами и органически сертифицированными продуктами снизилась.
Дорога к экологическому сельскому хозяйству
Чтобы получить сертификат экологического сельского хозяйства, необходимо подать заявление в сертификационную структуру - "Центр сертификации и тестирования" или в общество "Качество окружающей среды".
После подачи заявки необходимо заполнить формы документов, подписать договор и декларацию. После этого необходимо зарегистрироваться в качестве налогоплательщика. Далее независимый инспектор отправится проверить хозяйство. В результате положительного признания выдается справка о начале экологического сельского хозяйства. Необходимо соблюдать все критерии экологического сельского хозяйства, однако нельзя использовать маркировку эко-листика. На второй год хозяйство получает сертификат о переходном периоде на экологическое сельское хозяйство.
Кроме того, необходимо освоить основные навыки производства продукции экологического сельского хозяйства. Это происходит на курсах о практике и методах экологического сельского хозяйства длительностью 160 часов. Курсы предлагает Латвийский центр сельских консультаций и образования (LLKC), Центр непрерывного образования Латвийского сельскохозяйственного университета, а также "Центр сертификации и тестирования".
Как контролируются биологические сельские хозяйства?
Экологические сельские хозяйства контролируются непрерывно, проверяются процессы. Раз в год предприятие или хозяйство проверяют на месте - независимый эксперт осматривает поля, условия содержания животных, хранение зерна, а также проверяет, не видны ли на полях отпечатки техники, например, от опрыскивания агрохимикалиями. Кроме того, проверяется бухгалтерия и документы об объемах продаж и закупках.
Анализируются и его продукты - молоко, мед, овощи, фрукты, зерно. Анализы проводит Научный институт пищевой безопасности, здоровья животных и окружающей среды BIOR. Образцы плодов и почвы собирает Государственная служба защиты растений, проверки проводит и Продовольственно-ветеринарная служба. Сельскохозяйственные субсидии администрирует Служба поддержки леса.
Если во время проверки инспектор обнаруживает нарушение, экологическое крестьянское хозяйство предупреждается, устанавливается проверочное время и останавливается действие сертификата. Если и после констатации нарушения они продолжаются, сертификат аннулируется. В таком случае крестьянин должен вернуть субсидии ЕС, полученные в прошлый период.
Поддержка Министерства земледелия - значительная помощь крестьянам
Цель Еврокомиссии до 2030 года - добиться, чтобы 25% сельскохозяйственных земель использовались в экологическом сельском хозяйстве. И в этом году Министерство земледелия при нынешних ставках поддержи и финансировании в размере 70 миллионов евро (в 2021 и 2022 годах) продолжает поддерживать экологическое сельское хозяйство.
И после 2023 года поддержка экологического сельского хозяйства продолжится, на это будет выделено 20,6% от финансирования на развитие села. Министерство старается добиться, чтобы до 2027 года в Латвии минимум 20% используемых в сельском хозяйстве земель или 398 тысяч гектар использовались в экологическом сельском хозяйстве.
С будущего года у органических фермеров будут широкие возможности получить поддержку в рамках стратегического плана общей сельскохозяйственной политики ЕС во время различных мероприятий по поддержке как для обслуживаемой земли, так и для инвестиций в развитие сельского хозяйства и переработку, а также для получения знаний на мероприятиях по обмену опытом.
В ходе агроэкологического мероприятия по развитию села "Органическое сельское хозяйство" планируется направить финансирование в размере 155 миллионов евро экологическим сельским хозяйствам. Примерно 99,6 миллионов евро запланированы для экологически обслуживаемых площадей, на которых выращивают урожай, технические культуры, овощи и многолетние насаждения. Примерно 56,3 миллиона евро запланированы для выплат за животных. Сектор органического молочного животноводства вносит значительный вклад в снижение эмиссии аммиака по сравнению с другими секторами животноводства.
Планируется оказывать поддержку и таким экологическим хозяйствам, которые используют экологические методы сельского хозяйства в части хозяйства. Экологические пчеловоды смогут получить поддержку за экологические рои пчел, если обслуживают минимальное число роев - минимум 20. Они получат примерно 3,6 миллиона евро.
Статья создана при материальной поддержке Латвийского центра защиты среды.
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