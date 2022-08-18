Что происходит с нашим организмом, когда мы едим черную смородину?

Черная смородина содержит органические кислоты, флавоноиды, клетчатку, бета-каротин, витамины C, E, B а из минералов - калий, кальций, магний и фосфор. Кроме того, она является одним из самых богатых источников витамина С - в 100 граммах ягод черной смородины содержится 177 мг витамина С. Это значительно больше, чем в цитрусовых. Например, в 100 граммах апельсинов содержится всего 49 мг витамина С. Из наших местных натуральных продуктов больше витамина С содержат только шиповник и облепиха - соответственно 1250 мг и 450 мг. Взрослым рекомендуется получать 75-100 мг витамина С в день, что можно обеспечить, съев менее 50 граммов черной смородины. Наиболее ценны свежие ягоды, которые следует употреблять летом как источник витамина С и как общее укрепляющее организм средство. Они полезны для здоровья иммунной системы, зрения, сердечно-сосудистой системы, пищеварительной системы, суставов и кожи, а также для борьбы со старением. Обработка (сушка или варка) ягод снижает содержание витамина С. Поэтому один из способов сохранить больше ценных веществ в ягодах - заморозить их на зиму.