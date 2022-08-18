Черная смородина известна высоким содержанием витамина С и другими ценными свойствами. Кроме того, ее не только едят, но и широко используют в фармацевтике и косметологии. Действительно ли черная смородина является кладезем витамина С? Какую еще пользу она приносит нашему организму и как ее лучше употреблять?
Что происходит с нашим организмом, когда мы едим черную смородину?
Консультируют приглашенный эксперт, сертифицированный специалист по питанию Лиене Сондоре и клинический фармацевт Илзе Приедниеце.
Черная смородина - одна из королев садовых ягод. Ее заготавливают на зиму: хранят целые ягоды в замороженном виде, взбивают в блендере с сахаром, варят варенья и сушат ягоды и листья для чая, рассказывает сертифицированный специалист по питанию Сондоре. Кроме того, черная смородина обладает неповторимым насыщенным вкусом.
Полезная и ценная
Черная смородина содержит органические кислоты, флавоноиды, клетчатку, бета-каротин, витамины C, E, B а из минералов - калий, кальций, магний и фосфор. Кроме того, она является одним из самых богатых источников витамина С - в 100 граммах ягод черной смородины содержится 177 мг витамина С. Это значительно больше, чем в цитрусовых. Например, в 100 граммах апельсинов содержится всего 49 мг витамина С. Из наших местных натуральных продуктов больше витамина С содержат только шиповник и облепиха - соответственно 1250 мг и 450 мг. Взрослым рекомендуется получать 75-100 мг витамина С в день, что можно обеспечить, съев менее 50 граммов черной смородины. Наиболее ценны свежие ягоды, которые следует употреблять летом как источник витамина С и как общее укрепляющее организм средство. Они полезны для здоровья иммунной системы, зрения, сердечно-сосудистой системы, пищеварительной системы, суставов и кожи, а также для борьбы со старением. Обработка (сушка или варка) ягод снижает содержание витамина С. Поэтому один из способов сохранить больше ценных веществ в ягодах - заморозить их на зиму.
Специалист по питанию Сондоре также подчеркивает, что лучше всего употреблять свежие ягоды в сезон, так как витамин С при варке варенья разрушается и остается лишь вкусное, сладкое лакомство, которое можно есть с кашей и блинами. В варенье лучше сохранятся минеральные вещества. Черная смородина также содержит антиоксиданты, среди которых особого внимания заслуживают антоцианы, которые изучаются в связи с сохранением хорошего зрения и профилактикой неинфекционных заболеваний. Ягоды содержат полифенолы, флавоноиды, катехины, кумарины. Они обладают противовоспалительными и антибактериальными свойствами. Благодаря своему богатому составу черная смородина известна как средство для укрепления иммунитета и издавна используется почти в каждой семье. Ягоды содержат пектиновые вещества, эфирные масла, органические кислоты, а их семена - ненасыщенные жирные кислоты.
Черная смородина улучшает работу желудочно-кишечного тракта, так как содержит растворимую и нерастворимую клетчатку. Обязательно проконсультируйтесь с врачом по поводу употребления свежих ягод, если у вас есть проблемы с пищеварительным трактом - их естественная кислотность может способствовать срыгиванию. Также настоятельно рекомендуется не есть ягоды на голодный желудок.
В пищу употребляют не только ягоды черной смородины, но и листья, содержащие эфирные масла.
Использование черной смородины для приготовления чаев и других средств
Лечебные снадобья готовят из ягод, листьев и почек черной смородины, рассказывает клинический фармацевт BENU Aptieka Приедниеце. Ягоды черной смородины сушат в духовке или специальных сушилках и используют для приготовления настоев и отваров. Этот чай укрепляет защитные силы организма и является хорошим источником витаминов. Используется при простудных и инфекционных заболеваниях, обладает потогонным, очищающим и противовоспалительным свойством. В народной медицине отвар ягод черной смородины также используется при гипертонии. Плоды черной смородины входят в состав витаминных чаев и настоев для детей.
Листья черной смородины используются как стимулирующее средство, для улучшения обмена веществ, а также при заболеваниях суставов. Они оказывают пото- и мочегонное действие. При кожных заболеваниях их используют для ванн.
Почки и листья черной смородины используются в качестве приправы, например, при консервировании огурцов. Сок черной смородины, ее концентрат, порошок из ягод используются в пищевых добавках и для улучшения цвета и вкуса, а также запаха БАДов, предназначенных для детей и взрослых.
Экстракт ягод черной смородины используют также для приготовления косметических средств - мыла, скрабов, гелей для душа, бомбочек для ванн, йогуртов для тела и других.
Также ценно масло семян черной смородины - как источник жирных кислот Омега-6. Оно используется в БАДах вместе с другими маслами, такими как рыбий жир, льняное, тыквенное и оливковое, для здоровья сердечно-сосудистой системы, кожи и волос, а также для женского здоровья.
Широко используется в маслах для тела, кремах для рук, лица и тела для питания, увлажнения и повышения эластичности кожи.
Осторожно! Людям, принимающим антикоагулянты, черную смородину следует употреблять с осторожностью, так как она повышает свертываемость крови. Проконсультируйтесь со своим лечащим врачом.
Вкусные и полезные лакомства из черной смородины
Специалист по питанию Сондоре рекомендует съедать в сезон не менее стакана свежих ягод в день - добавляйте их в коктейли, творог, ягодные сорбеты, зеленый салат! Вот несколько интересных рецептов:
Клафути с черной смородиной и малиной. Необходимые ингредиенты: 1 стакан ягод, 50 г сахара, 4 яйца, 1 стакан жирного молока (~240 мл), кардамон, ванильный сахар, 120 г пшеничной муки, 1-2 ст. ложки сливочного масла и жир для смазывания формы, жаропрочная сковорода.
Приготовление
1. Взбить яйца с сахаром и специями. Добавить растопленное масло, молоко и муку, все перемешать.
2. Выложить ягоды в форму, смазанную маслом. Добавить летние фрукты на выбор. Залить тестом, поставить в духовку, разогретую до 180 градусов, и печь около 35 минут. Есть слегка охлажденным.
Летний салат с черной смородиной. Необходимые ингредиенты: около 120 г свежей рукколы, 1 спелый авокадо, 1 красная луковица, 1 помидор средних размеров, горсть черной смородины. Для соуса: оливковое масло Extra virgin, соль, молотый черный перец, лимонный сок. По желанию в готовый салат можно добавить сыр фета, козий сыр или творог.
Приготовление
1. Нарезать лук тонкими кольцами, помидоры - на кусочки.
2. Ингредиенты выложить в миску, добавить приготовленный соус, слегка перемешать, добавить ягоды.
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