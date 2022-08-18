Министр земледелия поехал в Узбекистан укреплять сотрудничество в аграрной сфере

В ходе рабочего визита в Республику Узбекистан в четверг и пятницу Герхардс встретится с первым заместителем министра сельского хозяйства Узбекистана Шухратом Тешаевым, исполняющим обязанности министра иностранных дел Владимиром Норовым, а также министром внешней торговли и инвестиций Джамшидом Ходжаевым.

"Сотрудничество между Латвией и Узбекистаном динамично развивается в различных сферах. Мы заинтересованы в дальнейшем укреплении сотрудничества в сфере сельского хозяйства, как между ответственными министерствами и ведомствами, так и высшими учебными заведениями - особенно в области животноводства, биологического земледелия, продовольствия и ветеринарного надзора. Я также вижу большой потенциал для сотрудничества в сфере лесного хозяйства", - отметил Герхардс.

В ходе рабочего визита министр земледелия также планирует посетить АО "Узкимёсаноат", объединяющее 24 узбекских химических предприятия, в том числе несколько предприятий по производству минеральных удобрений, а также технопарк химической промышленности в Чирчике.

В этом году исполняется 30 лет с момента установления дипломатических отношений между Латвией и Узбекистаном. Узбекистан является крупнейшим торговым партнером Латвии в Центральной Азии.

В прошлом году общий экспорт товаров из Латвии в Узбекистан составил 55,99 млн евро, увеличившись на 8% по сравнению с 2020 годом. В свою очередь, общий импорт товаров достиг 12,4 млн евро, увеличившись на 60% по сравнению с 2020 годом.