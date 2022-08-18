В Восточной Германии освистали Шольца; протестующие потребовали его отставки

Как правая партия евроскептиков "Альтернатива Германии" (AfD), так и крайне левая партия Die Linke ("Левые") призвали встретить прибытие Шольца в Нойруппин протестами против резкого удорожания жизни.

Для выступления Шольца был организован огражденный сектор на городской площади, куда приглашали слушателей, которых предварительно проверяли. Среди них были и работники муниципальных предприятий.

В свою очередь за пределами ограждения собрались примерно 300 человек, отозвавшихся на призывы AfD и Die Linke.

Некоторые из протестующих держали в руках плакаты с призывами к канцлеру уйти в отставку, тогда как толпа скандировала: "Народный предатель, лжец, убирайся!".

Местная газета Märkische Oderzeitung признала, что, несмотря на громкоговоритель, Шольца было сложно услышать, а аплодисменты приглашенной аудитории после речи канцлера были заглушены свистом и улюлюканьем протестующих.