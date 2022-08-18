Полиция задержала 50-летнего тиктокера, который выступил за российскую оккупацию Эстонии

"В отношении его мы будем проводить процессуальные действия, а его наказание также будет определено в ходе уголовного производства", – сказала начальник следственного отдела Ида-Харьюского отделения полиции Инна Тоатер.

В видео, которое распространяется в соцсетях, житель Эстонии призывает к актам вандализма, выражает надежду, что следом за Украиной российские войска придут и в Эстонию.

"Два часа и, я надеюсь, Россия будет в Таллинне. Кохтла-Ярве и Нарва встретят российские войска с распростертыми руками", - говорит он в видео. На фоне виден флаг РФ и играет российский гимн.

По словам капитана полиции Маарьи Пунак, полиция интересуется всеми разжигающими ненависть и представляющими угрозу материалами, размещенными в различных соцсетях. "В социальных сетях распространяется много информации, и всегда есть риск, что мы сами можем чего-то не заметить. Кроме того, некоторые платформы закрыты, и только члены определенной группы могут видеть представляющий опасность материал, который там распространяется. Поэтому в любом случае, я призываю сообщать о таких видео. Но просьба также предварительно перезаписывать видео, чтобы, если видео будет удалено, оно не исчезло для нас", - говорит Маарьи Пунак.

Не нужно опасаться, что отправка такой информации перегрузит полицию. "Следует бояться того, что люди не понимают, насколько опасно такое повседневное влияние может быть для безопасности и независимости нашей страны, а также для безопасности людей. Обязательно сообщайте нам, если заметите что-то подобное", – призвала капитан полиции.