Самый загадочный музыкант и дэнсер нашего времени, участник группы Kalush Orchestra, КилимМен рассказал, почему даже его семья не знает, кто он на самом деле. "Я никогда не был так откровенен, я столько всего рассказал, что боюсь за это получу", - признается он в эксклюзивном интервью для RUS TVNET.
"Родным говорю, что собираю ягоды в Польше". Интервью с загадочным танцором Kalush Orchestra
После победы на "Евровидении-2022" за ребятами из группы Kalush Orchestra наблюдает весь мир, особенное внимание и интрига сложилась вокруг брейкдансера, сценический костюм которого прикрывает все тело и лицо. Но, как стало понятно, парень не раскрывает себя не только на сцене, но и на интервью и других мероприятиях. Почему парень скрывает свое лицо, какие секреты хранит, как победители "Евровидения" пережили то, что конкурс будет проходить не в Украине, загадочный украинский КилимМен (Человек-ковер - Прим.ред.) рассказал в эксклюзивном интервью специально для RUS TVNET.
- Расскажи откуда вообще такая сверхоригинальная идея создать человека-ковра?
- Никто не придумывал мне этот образ, я таким родился. Я сам из Западной Украины, где вокруг горы и пасутся овечки, они едят чистую высокогорную траву, у них растет шерсть, потом эту шерсть состригают и делают коврики – меленькие и большие.
Вот сначала я был маленьким ковриком, который лежал для ног у двери, потом я вырос и стал большим ковром. И вот Олег (солист группы Kalush Orchestra - Прим.ред.) – это первый человек, который не стал об коврик вытирать ноги, а разулся и стал чистыми ногами на него – и вот с этого момента я понял, что мы с Олегом должны быть вместе.
А еще КилимМен (ковер-мен) – это украинский супергерой, который умеет все – петь, танцевать, быть в трех местах одновременно. Я и на сцене могу диджеить, и танцевать, и до микрофона могу добраться.
Никто не знает меня, как личность. Даже мои родные не знают, кем я работаю, им я говорю, что в Польше собираю ягоды.
Правду о том, кто я – знает только моя мама. Я, как Питер Паркер, – загадка для всех, и это моя главная фишка.
Такая моя позиция, чем дольше я буду держать интригу, тем больше я буду интересен, тем больше потом будет удивление.
- Что это за орнамент, который украшает все твое тело?
- Это генетический код украинца от запада до востока, от юга до севера - таким образом я на себе объединил всю Украину, возможно даже в будущей эволюции украинцы будут выглядеть именно так (смеется).
- А как люди реагируют, когда видят человека-ковра?
- Ой, супер-позитивно, особенно дети – я вообще люблю детей и меня радует то, что мой образ их веселит, а меня это, наоборот, заряжает. Но больше всего злит, когда все задают один и тот же вопрос: "А тебе не жарко?". Вот вам же не жарко в вашей коже, так же и мне – считайте, что я такой родился, у меня такая кожа.
- А есть те, кто не воспринимают твой образ, хейтеры?
- Да бывают такое, что в каких-то эфирах пишут, что я "носок", но я как-то не обращаю внимания, знаю, что позитива я приношу больше.
- А тебе не обидно, что всех участников группы знают в лицо, их узнают на улицах, а тебя нет?
- Наоборот, когда я в своей "шкуре", не в ковре – то это очень удобно, потому что у меня есть четкое разделение – публичная и личная жизнь. Кстати, когда Олег снимает свою розовую панамку, его тоже никто не узнает. Так что это только плюс, что мы можем выйти на улицу и просто погулять, без лишних взглядов и внимания.
- Если ты никогда и никому не показываешь свое лицо, как дела с личным, у тебя есть девушка-ковер?
- Я холостой, но, конечно, я хочу найти ту самую и на всю жизнь. Но это даже хорошо, что моя "КилимВумен" изначально не будет знать, какой я, кто я. Я слышал, что в Турции есть хорошие, но мне хочется найти свою, украинскую. Для меня важно в людях, какие они внутри, а не кем являются, поэтому то, что моя личность будет скрыта даже для девушки какое-то время, что даст мне подтверждение правдивости ее чувств.
- Как изменилась жизнь Kalush Orchestra после победы на "Евровидении-2022", чем вы сейчас занимаетесь?
- Мы поехали в европейский концертный тур, мы украинский голос в Европе. Для нас это не просто концерты в честь победы на конкурсе, для нас это особая возможность кричать про войну в Украине.
На каждом выступлении мы ставим QR-код, где каждый может хоть каким-то центом помочь Украине. На всех наших выпадениях люди взрывают атмосферу своими эмоциями, своей поддержкой – мы это очень чувствуем. А еще нас стали узнавать, вот это то, что кардинально изменилось после "Евровидения", потому что раньше, конечно же, нас никто не знал.
Но самое важное, что сейчас украинская культура вышла на уровень с другими культурами, мы не покоряемся мировым тенденциям, сейчас мы диктуем мировые тенденции, а такого еще не было.
Афиша Kalush Orchestra украшает дом на Таймс-сквер, потому я могу официально заявить, что я первый украинский ковер, который висел на Таймс-сквер, украинская музыка интересна далеко за океанами.
- А иностранцы знают уже украинские тексты ваших песен? Что для вас стали делать фанаты?
- Да-да, как могут, так и поют, даже азиаты и китайские американцы пытаются петь по-украински, есть даже одна девочка, которая нам постоянно скидывает видео с песней "Стефания", учит украинский. Вообще аудитория наша очень выросла, но самое ценное это то, что нам украинцы отправляют с передовой.
Три года подряд я отмечал свой день рождения в Херсоне, понятно, что в этом году я не смогу этого сделать, и вот
на одном из концертов маленькая девочка передала мне записку: "Настя из Херсона. Люблю вас. Вы лучшие". Для меня это самый ценный подарок на сегодня.
Я на связи сейчас с людьми с Херсона, я знаю, как им там тяжело, как они борются, как их заставляют переходить на рубли, как у людей отнимают их бизнес, как угрожаю, Херсон это моя отдельная боль – уж очень я люблю там и море, и природу, и людей.
- Как группа приняла новость, что "Евровидение-2023" будет не в Украине, а в Великобритании?
- Конечно, мы расстроились, но в то же время понимаем, что безопасность людей прежде всего, мы вынуждены с этим смириться. Но в то же время мы очень благодарны Великобритании, что они взяли проведение конкурса на себя, мы уверенны организаторы сделают все, чтобы конкурс прошел максимально в украинском колорите.
- Вы, как и все украинцы, как и весь мир, постоянно читаете новости - как это, зная про "прилеты", бомбежки идти на сцену и выступать? Бывает ли такое, что "накрывает"?
- Конечно, после плохих новостей – нет никакого настроения, ничего не хочется, но бьешь себя по щекам, как-то морально себя "пинаешь", потому что война – она происходит на всех фронтах, и надо воевать там, где ты есть и что ты можешь. А по поводу "накрывает", часто от новостей чувствую прилив злости, а бывает такое что в каких-то прямых эфирах даже не могу себя сдержать, могу очень жестко высказаться. В такие моменты очень хочется снова поменять культурный фронт на военный.
В начале вторжения я пошел добровольцем в местную оборону, оттуда я вернулся другим человеком – все мои иллюзии и надежды на то, что наш русский сосед "придет в себя" и все решится мирный путем – рухнули! Иллюзий нет, как и нет родственников, которые живут в РФ.
- У тебя остались родственники в России?
- Уже они мне не родственники, и тем более не близкие. Я не хочу говорить кто это, для меня это достаточно болезненная тема, инициатива перестать поддерживать связь была не моей, но потом я согласился и на этом.
Эти люди со мной выросли в Карпатах, мы бегали на одном поле, гоняли наших карпатских барашков, и все было хорошо, а потом они уехали и уже для них я стал "бандеровцем". Поэтому я на своей семье знаю, как работает российская пропаганда.
Я не знаю, будем ли мы когда-то вообще общаться с моими родственниками, честно. Эту тему я не затрагиваю, никогда никому не говорил, только вам. Лично для меня очень трудно было перестать реально воевать и окунуться в музыку, сейчас из-за этого больше всего "кроет", хотя я понимаю, что мы, как группа, своими выступлениями делаем для армии не меньше.
- Говорят, что война — это не конец, это время для новых возможностей, тотализатор человеческого ресурса – на себе ты это прочувствовал?
- Если говорить про Украину, то однозначно из этой войны наша страна выйдет как птица Феникс, обновленная, перерожденная. Что касается лично меня, если иногда я мог быть непоспешный, иногда ленивый, то сейчас я стал более трудоспособным, стойким. И даже если посмотреть на нашу украинскую музыку, сколько разных направлений, артистов появилось.
Так что в этом большом минусе – есть много маленьких плюсов. А все наши маленькие плюсы победят этот большой минус.
Даже посмотрите на группу Kalush Orchestra – мы простые пацаны, из маленьких городков и сел, тусовались себе, занимались любимым делом, но желание и упорство привело нас на Таймс-сквер – нет ничего невозможного, нужно только сильно хотеть и очень много работать.
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