"Родным говорю, что собираю ягоды в Польше". Интервью с загадочным танцором Kalush Orchestra

- Да бывают такое, что в каких-то эфирах пишут, что я "носок", но я как-то не обращаю внимания, знаю, что позитива я приношу больше.

- А тебе не обидно, что всех участников группы знают в лицо, их узнают на улицах, а тебя нет?

- Наоборот, когда я в своей "шкуре", не в ковре – то это очень удобно, потому что у меня есть четкое разделение – публичная и личная жизнь. Кстати, когда Олег снимает свою розовую панамку, его тоже никто не узнает. Так что это только плюс, что мы можем выйти на улицу и просто погулять, без лишних взглядов и внимания.

- Если ты никогда и никому не показываешь свое лицо, как дела с личным, у тебя есть девушка-ковер?

- Я холостой, но, конечно, я хочу найти ту самую и на всю жизнь. Но это даже хорошо, что моя "КилимВумен" изначально не будет знать, какой я, кто я. Я слышал, что в Турции есть хорошие, но мне хочется найти свою, украинскую. Для меня важно в людях, какие они внутри, а не кем являются, поэтому то, что моя личность будет скрыта даже для девушки какое-то время, что даст мне подтверждение правдивости ее чувств.

- Как изменилась жизнь Kalush Orchestra после победы на "Евровидении-2022", чем вы сейчас занимаетесь?