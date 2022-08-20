Трагическая авария под Лиепупе: Mercedes сделал несколько сальто

Передача сообщает, что некий автомобиль Mercedes пережил впечатляющий полет.

Следы на асфальте доказывают, что водитель не справился с управлением мощного Mercedes примерно за четыреста метров до отрыва от земли.

По имеющейся у Degpunktā информации, оба человека, находившиеся в автомобиле, вылетели из машины. 48-летний водитель попал под машину и получил смертельные травмы, а 52-летняя пассажирка упала в кусты. Чтобы вытащить женщину, спасателям пришлось срезать ветки.

Фото: Ekrānuzņēmums no Degpunktā sižeta

"По прибытии на место медики констатировали смерть одного человека. Помощь требовалась пострадавшей, получившей тяжелую политравму. Помощь ей оказывали две бригады, одна из которых - бригада медицинских специалистов. Позднее пострадавшую в тяжелом состоянии в сопровождении медицинских специалистов доставили в медицинское учреждение в Риге", - рассказала передаче представитель службы скорой помощи NMPD Инга Витола.

Государственная полиция сообщает, что в настоящее время слишком рано судить о причинах аварии. Возбуждено уголовное дело для выяснения обстоятельств ДТП.