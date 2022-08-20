Трагическая авария произошла в Лиепупской волости на шоссе Коцени-Лимбажи-Туя, сообщает программа Degpunktā на TV3.
Трагическая авария под Лиепупе: Mercedes сделал несколько сальто
Передача сообщает, что некий автомобиль Mercedes пережил впечатляющий полет.
Следы на асфальте доказывают, что водитель не справился с управлением мощного Mercedes примерно за четыреста метров до отрыва от земли.
По имеющейся у Degpunktā информации, оба человека, находившиеся в автомобиле, вылетели из машины. 48-летний водитель попал под машину и получил смертельные травмы, а 52-летняя пассажирка упала в кусты. Чтобы вытащить женщину, спасателям пришлось срезать ветки.
"По прибытии на место медики констатировали смерть одного человека. Помощь требовалась пострадавшей, получившей тяжелую политравму. Помощь ей оказывали две бригады, одна из которых - бригада медицинских специалистов. Позднее пострадавшую в тяжелом состоянии в сопровождении медицинских специалистов доставили в медицинское учреждение в Риге", - рассказала передаче представитель службы скорой помощи NMPD Инга Витола.
Государственная полиция сообщает, что в настоящее время слишком рано судить о причинах аварии. Возбуждено уголовное дело для выяснения обстоятельств ДТП.
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