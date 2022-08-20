Машков назвал Шварценеггера "камнем с глазами"

Владимир Машков считает провальной идею уезжать из страны, но если у людей есть такое желание - пусть они это делают: "Ребят, если вы хотите свалить отсюда, сваливайте. Но я хочу жить в своей сложной лингвистической системе и вместе со сложными людьми".

Актер объяснил, что артистам, которые хотят работать на западе следует забыть про русский язык. Ему напомнили об Арнольде Шварценеггере, который на киноэкране сыграл русского.

"Никогда, никогда этот камень с глазами, не имеющий никакого отношения к актерству, не сможет ни воспроизвести, ни понять значения русских слов! Вот в чем дело. Нет ни одного такого, включая величайших Де Ниро, Аль Пачино, Дастина Хоффмана. Мы разные и ведем себя по-разному. Мы двигаемся по-другому, у нас другой напор!" - указал он.

В марте 2022 года американский актер и политик Арнольд Шварценеггер записал видеообращение к российскому народу. Он объяснил, за что полюбил русских людей, и попытался рассказать, что происходит на самом деле.

О конфликте с дочерью Машей актер говорить отказался.

Напомним, Мария Машкова, дочь известного российского актера Владимира Машкова, которому запрещен въезд в Латвию, призналась, что больше не общается с отцом из-за расхождения во взглядах на войну в Украине.

Мария Машкова Фото: Кадр из видео