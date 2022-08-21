МИД прокомментировал ситуацию с латвийской парой, насмерть сбившей женщину в Африке

Латвийская пара Даниэл и Мара, осуществляя свою мечту о путешествии по Африке на мотоцикле, пережила трагедию. 5 августа транспортное средство, которым управлял Даниэл, сбило женщину, которая скончалась по дороге в больницу. Пока молодой человек ждет судебного заседания, на котором будет решаться его судьба, комментарий также дал МИД Латвии.
Сейчас пара ожидает 25 августа, когда назначено судебное заседание, на котором будет решаться судьба Даниэла.
TVNET GRUPA связалась с представителем министерства иностранных дел, где следят за событиями в Африке.
МИД обратилось к посольству Франции в Габоне с просьбой заняться этим делом, и оно согласилось. Министерство в сотрудничестве с посольством Франции следит за развитием событий.
Посольство Франции в сотрудничестве с посольством Испании ознакомилось с делом Даниэла Вежа и связалось с адвокатом.
Даниэлу были предоставлены контактные данные французского консула для связи. Консул посольства Франции будет находиться в тесном контакте с адвокатом в связи с запланированным на 25 августа слушанием, чтобы объяснить свою позицию и следить за ходом дела.
Дипломатические миссии строго следуют Венской конвенции, не допускающей вмешательства во внутренние дела иностранных государств, в том числе влияния на работу судов и полиции. Также они не могут предоставлять юридические консультации и заменять адвоката. Именно поэтому Министерство иностранных дел по-прежнему призывает Даниэла тесно сотрудничать с нанятым адвокатом.
Apollo.lv уже сообщал, что путешествие по Африке на мотоцикле было мечтой Даниэла. Молодой человек вложил все свои последние деньги в приобретение нового мотоцикла и этой весной начал свое приключение со своей девушкой Марой.
Во время поездки мотоцикл, которым управлял Даниэл, сбил женщину, которая скончалась по дороге в больницу. Он помнит, что женщина выбежала на улицу, уклонилась от встречного грузовика и остановилась посреди улицы. "Она ни разу даже не посмотрела в мою сторону. Я начал сигналить, притормаживать, она побежала на правую полосу. Я пытался увернуться, но задел ее за ногу".
"Нас все заверяли, что никакого тюремного заключения не будет. Я просто должен оплатить похороны женщины", - подчеркивает Даниэл.
Собрав последние средства, попросив помощи в соцсетях и принимая деньги от недавно познакомившихся байкеров, паре удалось собрать необходимую сумму на похороны женщины.
"Компенсация семье - это хорошо, но от наказания она не избавляет", - это мне объяснил прокурор", - вспоминает Даниэл.
Подробнее о трагедии и о том, что пережили молодые люди, читайте в интервью интернет-журналу Klik.
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