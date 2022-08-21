МИД прокомментировал ситуацию с латвийской парой, насмерть сбившей женщину в Африке

Apollo.lv уже сообщал, что путешествие по Африке на мотоцикле было мечтой Даниэла. Молодой человек вложил все свои последние деньги в приобретение нового мотоцикла и этой весной начал свое приключение со своей девушкой Марой.

Во время поездки мотоцикл, которым управлял Даниэл, сбил женщину, которая скончалась по дороге в больницу. Он помнит, что женщина выбежала на улицу, уклонилась от встречного грузовика и остановилась посреди улицы. "Она ни разу даже не посмотрела в мою сторону. Я начал сигналить, притормаживать, она побежала на правую полосу. Я пытался увернуться, но задел ее за ногу".

"Нас все заверяли, что никакого тюремного заключения не будет. Я просто должен оплатить похороны женщины", - подчеркивает Даниэл.

Собрав последние средства, попросив помощи в соцсетях и принимая деньги от недавно познакомившихся байкеров, паре удалось собрать необходимую сумму на похороны женщины.

"Компенсация семье - это хорошо, но от наказания она не избавляет", - это мне объяснил прокурор", - вспоминает Даниэл.

Подробнее о трагедии и о том, что пережили молодые люди, читайте в интервью интернет-журналу Klik.