Началась установка площадки для демонтажа памятника на территории парка Победы, сообщили в понедельник, 22 августа, представители Рижской думы.
Начато обустройство площадки для демонтажа памятника в Пардаугаве
В понедельник, 22 августа, в связи с запланированным демонтажем комплекса памятников на территории парка Победы начнутся работы по обустройству строительной площадки. В течение дня будет установлено ограждение строительной площадки. Вблизи объекта будут введены ограничения пешеходного и автомобильного движения, о чем будет сообщено отдельно.
В 10:00 в фойе 4-го этажа Рижской ратуши состоится пресс-конференция, на которой будет предоставлена последняя информация о дальнейшем процессе демонтажа памятника. В мероприятии примут участие исполнительный директор города Риги Янис Ланге и заместитель начальника Главного управления Государственной полиции Ансис Пумпурс.
Видео: Обустройство площадки для демонтажа
Как сообщалось, по оценке Службы государственной безопасности (VDD),
при демонтаже памятника не исключены провокации, в том числе попытки прокремлевски настроенных лиц остановить или отсрочить снос памятника.
VDD постоянно следит за мероприятиями, связанными с предстоящим демонтажем памятника. Для выявления рисков национальной безопасности VDD оценивает события, связанные с планируемым демонтажем как в Латвии, так и за ее пределами.
5 августа Комитет по финансовым и административным делам Рижской думы поддержал решение о предоставлении финансирования на демонтаж памятника в парке Победы.
В целом на снос памятника предполагается потратить около 2,1 млн евро.
Председатель Рижской думы Мартиньш Стакис ранее отметил, что приблизительное распределение финансирования планируется следующим образом: 3% будет использовано для оборудования строительной площадки, 3% - для защиты и перемещения инженерных коммуникаций, 7% - для демонтажа обелиска и скульптур, 24% - для демонтажа постамента, технических помещений и фундамента, 45% - для ликвидации бассейна, 18% - для благоустройства территории.
На демонтаж памятника планируется направить 268 383 евро, полученные в ходе общественной кампании по сбору средств. Эти средства планируется направить на уборку территории после демонтажа памятника. Также ожидается, что государство профинансирует до 50% общих затрат на демонтаж.
Учитывая время, отведенное на демонтаж памятника, застройщик не будет использовать традиционный метод сноса. Вполне вероятно, что памятник будет демонтирован путем его обрушения.
В течение многих лет у памятника 9 мая собирались тысячи людей - празднование победы Советской армии над фашистской Германией во Второй мировой войне было организовано на территориях бывшего Советского Союза по отдельным инициативам. Даже в Латвии часть общества до сих пор практикует традицию празднования так называемого Дня Победы, однако в Восточной Европе эта дата уже давно отождествляется с оккупацией и аннексией стран Балтии в составе СССР.
Вопрос о том, есть ли в Латвии место для памятника Советской армии в парке Победы, стал особенно актуальным с началом войны России против Украины. Обсуждение этих вопросов завершилось принятием Сеймом закона, согласно которому все памятники советской власти, не относящиеся к могилам, должны быть убраны в Латвии к осени.
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