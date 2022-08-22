Начато обустройство площадки для демонтажа памятника в Пардаугаве

В целом на снос памятника предполагается потратить около 2,1 млн евро.

Председатель Рижской думы Мартиньш Стакис ранее отметил, что приблизительное распределение финансирования планируется следующим образом: 3% будет использовано для оборудования строительной площадки, 3% - для защиты и перемещения инженерных коммуникаций, 7% - для демонтажа обелиска и скульптур, 24% - для демонтажа постамента, технических помещений и фундамента, 45% - для ликвидации бассейна, 18% - для благоустройства территории.

На демонтаж памятника планируется направить 268 383 евро, полученные в ходе общественной кампании по сбору средств. Эти средства планируется направить на уборку территории после демонтажа памятника. Также ожидается, что государство профинансирует до 50% общих затрат на демонтаж.

Учитывая время, отведенное на демонтаж памятника, застройщик не будет использовать традиционный метод сноса. Вполне вероятно, что памятник будет демонтирован путем его обрушения.

В течение многих лет у памятника 9 мая собирались тысячи людей - празднование победы Советской армии над фашистской Германией во Второй мировой войне было организовано на территориях бывшего Советского Союза по отдельным инициативам. Даже в Латвии часть общества до сих пор практикует традицию празднования так называемого Дня Победы, однако в Восточной Европе эта дата уже давно отождествляется с оккупацией и аннексией стран Балтии в составе СССР.

Вопрос о том, есть ли в Латвии место для памятника Советской армии в парке Победы, стал особенно актуальным с началом войны России против Украины. Обсуждение этих вопросов завершилось принятием Сеймом закона, согласно которому все памятники советской власти, не относящиеся к могилам, должны быть убраны в Латвии к осени.