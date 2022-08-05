Комитет Рижской думы поддержал выдачу финансирования на демонтаж памятника

Видаускис отметил, что по решению сегодня будет заключен договор со строителем, который был выбран в закрытой опросной процедуре. Хотя строитель выбран, пока он не называется, поскольку разрабатывается протокол безопасности демонтажа памятника, чтобы обеспечить не только безопасность процесса демонтажа памятника, но и избежать возможных рисков провокации.

В целом на снос памятника предусмотрено потратить около 2,1 миллиона евро. Председатель Рижской думы Мартиньш Стакис ранее отметил, что приблизительное распределение финансирования планируется следующим образом: 3% будет использовано для оборудования строительной площадки, 3% - для защиты и перемещения инженерных коммуникаций, 7% - для демонтажа обелиска и скульптур, 24% - для демонтажа постамента, технических помещений и фундамента, 45% - для ликвидации бассейна, 18% - для благоустройства территории.

На демонтаж памятника в Пардаугаве, посвященного советской армии, планируется использовать также собранные на акции по сбору пожертвований 268 383 евро. Это финансирование планируется использовать, чтобы убрать территорию по демонтажу памятника. Также планируется, что государство будет финансировать до 50% от общих расходов на демонтаж.

С учетом времени, отведенного на демонтаж памятника, строитель не будет использовать обычный метод сноса. Вероятнее всего, памятник будет демонтирован, повалив его на землю.

Как свидетельствует информация на портале rigaspieminekli.lv, памятник в парке Победы был установлен в 1985 году. Это аллегорический мемориальный ансамбль, в центре которого находится обелиск высотой 79 метров, который состоит из пяти граней разной высоты, которые венчают пятиконечные звезды. Это символизирует пять лет войны и салют победы.

Вопрос о том, есть ли в Латвии место для посвященного советской армии памятника, особенно актуализировался 24 февраля, когда Россия напала на Украину. В итоге Сейм принял закон, устанавливающий, что до осени в Латвии необходимо убрать все памятники, посвященные советскому режиму.