Собчак пообещала прийти в латвийский проект: "Как приеду в Ригу, так сразу пойду к Грэму"

В эфире латвийского YouTube канала "И Грянул Грэм" выступили Тихон Дзядко и Екатерина Котрикадзе. Среди прочих тем, затронули и старый конфликт с Собчак.

В ответ на это, Ксения написал длинный пост в своем Telegram канале, где отвергала все претензии. Она была возмущена, что журналисты "Дождя" обвиняют ее в "прямом вранье", а также в том, что она донесла российским властям на Тихона Дзядко и Анну Монгайт.

По словам Ксении все упоминания ее имени сделаны только для того, чтобы повысить рейтинг программы, а не для того, чтобы разобраться в вопросе. "Имя "Собчак" в заголовке дает просмотры, если сравнить со средними цифрами Грэма", - пишет скандальная ведущая.

После чего пообещала по приезду в Ригу тоже сходить на интервью к "И Грянул Грэм", чтобы показать, что на свете есть и другие темы для обсуждения.

"Как приеду в Ригу, так сразу пойду к Грэму. Я почему-то уверена, что в заголовке не будет "Собчак о Котрикадзе", ведь на свете есть масса действительно интересных тем для обсуждения", - заявила Ксения Собчак.

Видео: интервью с Тихоном Дзядко

Видео: интервью с Екатериной Котрикадзе