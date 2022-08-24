Левитс: Латвия поддерживает идею ограничить передвижение туристов из РФ на уровне ЕС

Кариньш, в свою очередь, подчеркнул, что вопрос о политике Латвии в отношении виз и ВНЖ демонстрирует причинно-следственную связь. По мнению премьер-министра, ни с моральной, ни с этической точки зрения недопустимо, чтобы граждане России продолжали пользоваться всеми свободами и привилегиями, которые есть у ЕС, в то время как их правительство и вооруженные силы убивают мирных граждан Украины и разрушают инфраструктуру страны.

"Практически с начала войны правительство не выдает туристические визы. Мы не единственная такая страна, но мы считаем, что этот порядок нужно распространить на всю Европу. Мы договорились, что Министерство внутренних дел разработает поправки к закону о ВНЖ и постоянном виде на жительство. Если раньше ВНЖ почти автоматически продлевался через пять лет, то теперь он в принципе продлеваться не будет, за исключением отдельных случаев", - подчеркнул премьер-министр.