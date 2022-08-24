Латвия поддерживает инициативу ограничить на уровне всего Европейского союза (ЕС) передвижение туристов из России, заявил сегодня президент Эгил Левитс после встречи с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем.
Левитс: Латвия поддерживает идею ограничить передвижение туристов из РФ на уровне ЕС
Он подчеркнул, что сегодня исполнилось шесть месяцев с момента вторжения России в Украину. По словам президента, Россия думала, что одержит победу за несколько дней, однако сопротивление и мотивация украинцев сохранить свою свободу очень высоки.
Как подчеркнул президент, Латвия - на стороне Украины и выступает в качестве своего рода адвоката Украины и в ЕС, и в НАТО.
Президент отметил, что мнение Латвии учитывается, и государство оказывает большое влияние и на европейскую политику, и политику НАТО в отношении Украины. Президент также выразил уверенность, что Украина победит.
Во время встречи с премьер-министром обсуждалась политика Латвии в отношении граждан России по вопросу виз и временных видов на жительство (ВНЖ).
"Мы не можем считать, будто ничего не произошло. Российская армия в Украине совершает убийства, а российские граждане мирно отдыхают в Европе. У нас своя национальная политика в этом вопросе. С начала войны новые визы гражданам России не выдаются. Мы с премьер-министром согласны, что ВНЖ нельзя продлевать автоматически, это будет возможно только в исключительных случаях", - подчеркнул президент.
Кариньш, в свою очередь, подчеркнул, что вопрос о политике Латвии в отношении виз и ВНЖ демонстрирует причинно-следственную связь. По мнению премьер-министра, ни с моральной, ни с этической точки зрения недопустимо, чтобы граждане России продолжали пользоваться всеми свободами и привилегиями, которые есть у ЕС, в то время как их правительство и вооруженные силы убивают мирных граждан Украины и разрушают инфраструктуру страны.
"Практически с начала войны правительство не выдает туристические визы. Мы не единственная такая страна, но мы считаем, что этот порядок нужно распространить на всю Европу. Мы договорились, что Министерство внутренних дел разработает поправки к закону о ВНЖ и постоянном виде на жительство. Если раньше ВНЖ почти автоматически продлевался через пять лет, то теперь он в принципе продлеваться не будет, за исключением отдельных случаев", - подчеркнул премьер-министр.
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