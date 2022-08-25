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Видео ⟩ В Кенгарагсе из пневматики застрелили кошку; просят откликнуться свидетелей

rus.tvnet.lv
В Кенгарагсе из пневматики застрелили кошку; просят откликнуться свидетелей
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В Кенгарагсе стреляли по кошке
В Кенгарагсе стреляли по кошке Фото: kadrs no "Ulubeles" video

В четверг, 25 августа, в Кенгарагсе из пневматического пистолета выстрелили в спину коту, которому было примерно 10 лет, сообщает приют для животных Ulubele. Он просит откликнуться очевидцев, видевших стрелявшего.

Кота застрелили в Риге, на улице Расас, 30. Как пишут в Twitter представители приюта, они также сообщили о случившемся в Государственную полицию.

Кошку доставили в ветеринарную клинику, где около 20:00 животному сделали 3-часовую операцию. "Ждем утра", - пишет приют.

"Очень надеемся найти стрелка. Мы надеемся, что полиция заставит его заплатить за страдания животного", - написали сотрудники приюта.

Приют просит очевидцев сообщить об этом, позвонив в Государственную полицию по телефону: 110 или в Полицию по делам животных по телефону 25473333.

Видео: Предупреждение! Есть неприятные сцены!

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