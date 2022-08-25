В четверг, 25 августа, в Кенгарагсе из пневматического пистолета выстрелили в спину коту, которому было примерно 10 лет, сообщает приют для животных Ulubele. Он просит откликнуться очевидцев, видевших стрелявшего.
Видео ⟩ В Кенгарагсе из пневматики застрелили кошку; просят откликнуться свидетелей
В Кенгарагсе из пневматики застрелили кошку; просят откликнуться свидетелей
Кота застрелили в Риге, на улице Расас, 30. Как пишут в Twitter представители приюта, они также сообщили о случившемся в Государственную полицию.
Кошку доставили в ветеринарную клинику, где около 20:00 животному сделали 3-часовую операцию. "Ждем утра", - пишет приют.
"Очень надеемся найти стрелка. Мы надеемся, что полиция заставит его заплатить за страдания животного", - написали сотрудники приюта.
Приют просит очевидцев сообщить об этом, позвонив в Государственную полицию по телефону: 110 или в Полицию по делам животных по телефону 25473333.
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