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В Тукумсе пьяный мужчина сорвал со стены здания флаг Латвии

rus.tvnet.lv
В Тукумсе пьяный мужчина сорвал со стены здания флаг Латвии
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Фото: Ekrānuzņēmums no "Degpunktā" sižeta

В течение последних месяцев часто приходится сталкиваться с неуважением к флагу Украины, но на этот раз в Тукумсе пьяный мужчина вырвал из флагштока флаг Латвии, сообщает передача Degpunktā.

Вывешенный на улице Пилс флаг годами никому не мешал. Однако в этот раз мужчина решил воспользоваться тем, что флаг находится на расстоянии вытянутой руки, и сорвал его. Произошедшее зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Мужчина вырвал флаг из держателя и продолжил путь, демонстрируя своему сыну, как нельзя себя вести. Владелец здания незамедлительно начал действовать, чтобы выяснить личность виновного.

Госполиция подтвердила, что 21 августа в Тукумском участке было зарегистрировано преступление против собственности, в частности - повреждение государственного флага Латвийской Республики и поломка флагштока.

Полиция начала уголовный процесс, личность виновника установлена.

Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке:

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