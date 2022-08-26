В Тукумсе пьяный мужчина сорвал со стены здания флаг Латвии

Вывешенный на улице Пилс флаг годами никому не мешал. Однако в этот раз мужчина решил воспользоваться тем, что флаг находится на расстоянии вытянутой руки, и сорвал его. Произошедшее зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Мужчина вырвал флаг из держателя и продолжил путь, демонстрируя своему сыну, как нельзя себя вести. Владелец здания незамедлительно начал действовать, чтобы выяснить личность виновного.

Госполиция подтвердила, что 21 августа в Тукумском участке было зарегистрировано преступление против собственности, в частности - повреждение государственного флага Латвийской Республики и поломка флагштока.

Полиция начала уголовный процесс, личность виновника установлена.

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