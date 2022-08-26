Плешс требует у Элксниньша график демонтажа советских памятников в Даугавпилсе

Часть вторая шестой статьи указанного закона предусматривает, что если объект, подлежащий демонтажу, классифицируется как культурно-историческое инженерное строение, к его демонтажу применяются процедуры, предусмотренные нормативными актами, регулирующими сферу строительства.

Если объект может быть отнесен к элементам благоустройства, к его демонтажу не применяются нормативные правовые акты, регулирующие строительство.

NKMP сообщает, что оценка проведена, и объекты, подлежащие демонтажу, соответствуют части второй статьи 6 упомянутого закона, то есть могут быть отнесены к культурно-историческим инженерным сооружениям.

Один из объектов на ул. 18 ноября должен быть задокументирован трехмерным лазерным сканированием, которое может быть проведено в период до 16 сентября.

По мнению Плешса, трехмерное лазерное сканирование не является основанием для принятия решения не демонтировать конкретный объект, поэтому самоуправление уже может организовать тендер на демонтаж.

В NKMP министерству пояснили, что единственным действием, которое нельзя совершать до завершения трехмерного лазерного сканирования объекта, является физический демонтаж объекта, других ограничений нет.

Плешс просит Элксниньша в течение 20 дней представить график сноса двух подлежащих демонтажу объектов, а также подробную информацию об уже принятых мерах, чтобы объекты были демонтированы не позднее установленного законом срока. В противном случае будет рассмотрена ответственность председателя думы за невыполнение предусмотренных законом обязанностей.

Даугавпилсская дума оспорила в Конституционном суде соответствие Конституции закона "О запрете экспонирования на территории Латвийской Республики объектов, прославляющих советский и нацистский режимы, и их демонтаже".