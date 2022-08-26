Министр охраны окружающей среды и регионального развития Артур Том Плешс запросил у председателя Даугавпилсской городской думы Андрея Элксниньша ("Согласие") график, когда планируется демонтировать два советских памятника в Даугавпилсе, говорится в письме Плешса Элксниньшу, имеющемся в распоряжении агентства LETA.
Плешс требует у Элксниньша график демонтажа советских памятников в Даугавпилсе
В письме мэру Даугавпилса министр поясняет, что 21 июля он обратится с письмом ко всем самоуправлениям, чтобы обеспечить своевременное выполнение требований закона. В письме от 21 июля министр просил все муниципалитеты подготовить график сроков, когда будут демонтированы объекты, и до 5 августа представить его в Министерство охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM).
В письме от 29 июля председатель Элксниньш сообщил VARAM, что для подготовки соответствующего графика необходима дополнительная информация от ответственных государственных учреждений.
26 июля самоуправление обратилось в Министерство культуры и Национальное управление культурного наследия (NKMP) с просьбой предоставить оценку объектов и дать заключения по квалификации объектов, подлежащих демонтажу.
Частью первой статьи 5 Закона "О запрете экспонирования на территории Латвийской Республики объектов, прославляющих советский и нацистский режимы, и их демонтаже" установлено, что при оценке соответствия объекта критериям, установленным в ст. 3 настоящего закона, выясняются время его создания, цель его установки и идеологический посыл, местонахождение (воздействие на общественную среду), а также художественная ценность, культурно-историческое или просветительское значение. Перед демонтажем объекта его фотографируют и документируют. Если исходные детали или фрагменты объекта, подлежащего демонтажу, имеют художественную ценность, культурно-историческое или просветительское значение, объект перед демонтажем должен быть задокументирован с помощью трехмерного лазерного сканирования.
Часть вторая шестой статьи указанного закона предусматривает, что если объект, подлежащий демонтажу, классифицируется как культурно-историческое инженерное строение, к его демонтажу применяются процедуры, предусмотренные нормативными актами, регулирующими сферу строительства.
Если объект может быть отнесен к элементам благоустройства, к его демонтажу не применяются нормативные правовые акты, регулирующие строительство.
NKMP сообщает, что оценка проведена, и объекты, подлежащие демонтажу, соответствуют части второй статьи 6 упомянутого закона, то есть могут быть отнесены к культурно-историческим инженерным сооружениям.
Один из объектов на ул. 18 ноября должен быть задокументирован трехмерным лазерным сканированием, которое может быть проведено в период до 16 сентября.
По мнению Плешса, трехмерное лазерное сканирование не является основанием для принятия решения не демонтировать конкретный объект, поэтому самоуправление уже может организовать тендер на демонтаж.
В NKMP министерству пояснили, что единственным действием, которое нельзя совершать до завершения трехмерного лазерного сканирования объекта, является физический демонтаж объекта, других ограничений нет.
Плешс просит Элксниньша в течение 20 дней представить график сноса двух подлежащих демонтажу объектов, а также подробную информацию об уже принятых мерах, чтобы объекты были демонтированы не позднее установленного законом срока. В противном случае будет рассмотрена ответственность председателя думы за невыполнение предусмотренных законом обязанностей.
Даугавпилсская дума оспорила в Конституционном суде соответствие Конституции закона "О запрете экспонирования на территории Латвийской Республики объектов, прославляющих советский и нацистский режимы, и их демонтаже".
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