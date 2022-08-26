Начался четвертый этап российско-украинской войны, признал в четверг, 27 августа, советник Офиса Президента Украины Алексей Арестович в интервью YouTube-каналу российской журналистки Юлии Латыниной, спрогнозировав, что этот этап продлится два месяца.
Арестович: начался четвертый этап войны в Украине. Что это значит?
По словам советника, первый этап начался в день начала войны и продлился до изгнания войск РФ с севера Украины. Вторым этапом стало занятие Россией Лисичанска и Северодонецка, третьим - безуспешные попытки напасть на Николаев Кривой Рог с 10 июля по 10 августа.
Четвертый этап продлится два-три месяца до зимы, прогнозирует Арестович.
По словам Арестовича, в этот период стороны будут обмениваться артиллерийскими ударами. Он также указал важную роль систем HIMARS, имеющихся у Украины.
Кирилл Буданов, начальник Главного разведывательного управления Минобороны Украины, недавно заявил, что война с Россией уже достигла критической точки.
Это подтверждают последние события в оккупированном Крыму, в том числе произошедшие там взрывы, сказал Буданов.
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