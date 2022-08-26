Арестович: начался четвертый этап войны в Украине. Что это значит?

По словам советника, первый этап начался в день начала войны и продлился до изгнания войск РФ с севера Украины. Вторым этапом стало занятие Россией Лисичанска и Северодонецка, третьим - безуспешные попытки напасть на Николаев Кривой Рог с 10 июля по 10 августа.

Четвертый этап продлится два-три месяца до зимы, прогнозирует Арестович.

По словам Арестовича, в этот период стороны будут обмениваться артиллерийскими ударами. Он также указал важную роль систем HIMARS, имеющихся у Украины.

Кирилл Буданов, начальник Главного разведывательного управления Минобороны Украины, недавно заявил, что война с Россией уже достигла критической точки.

Это подтверждают последние события в оккупированном Крыму, в том числе произошедшие там взрывы, сказал Буданов.