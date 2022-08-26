Памятник в Пардаугаве: работы продолжаются

Как пояснили в муниципалитете, в договоре на демонтаж памятника указаны объемы и сроки работ. В настоящее время строители работают с опережением сроков.

После того, как в четверг был снесен центральный объект памятника, сегодня продолжаются другие демонтажные работы, в том числе демонтаж подземных помещений.

Как сообщалось, в четверг днем в Пардаугаве, в парке Победы, снесли самый большой памятник советской эпохи в Латвии и Балтии, демонтировав последний элемент комплекса - 79-метровый обелиск, вершину которого украшали звезды.

Галерея: Демонтаж памятника в парке Победы в Пардаугаве

Работы по демонтажу комплекса памятников начались утром во вторник, 23 августа. Днем ​​строители повалили на землю три бронзовые статуи советских воинов, а в среду вскоре после 9 часов упала и статуя женского образа.