В пятницу, 26 августа, в Пардаугаве продолжился демонтаж фундамента памятника воинам советской армии и откачка воды из пруда, сообщили в Рижской думе.
Памятник в Пардаугаве: работы продолжаются
Как пояснили в муниципалитете, в договоре на демонтаж памятника указаны объемы и сроки работ. В настоящее время строители работают с опережением сроков.
После того, как в четверг был снесен центральный объект памятника, сегодня продолжаются другие демонтажные работы, в том числе демонтаж подземных помещений.
Как сообщалось, в четверг днем в Пардаугаве, в парке Победы, снесли самый большой памятник советской эпохи в Латвии и Балтии, демонтировав последний элемент комплекса - 79-метровый обелиск, вершину которого украшали звезды.
Галерея: Демонтаж памятника в парке Победы в Пардаугаве
Работы по демонтажу комплекса памятников начались утром во вторник, 23 августа. Днем строители повалили на землю три бронзовые статуи советских воинов, а в среду вскоре после 9 часов упала и статуя женского образа.
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