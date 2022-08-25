RUS TVNET с места событий ⟩ Обелиск в Пардаугаве пал

Днем в четверг, 25 августа, в Пардаугаве завершился демонтаж памятника - примерно в 16:43 обелиск пал. Таким образом, от монумента остались лишь обломки. RUS TVNET ведет прямую трансляцию с места событий.
Видео: Падение обелиска в замедленной съемке
Галерея: Падение обелиска
Днем в четверг, 25 августа, в Пардаугаве, в парке Победы, снесли самый большой памятник советской эпохи в Латвии и Балтии, демонтировав последний элемент комплекса - 79-метровый обелиск, вершину которого украшали звезды.
Демонтаж стелы длился примерно семь часов, падение вызвало грохот и сильный всплеск воды в бассейне. Падение обелиска, посвященного советской армии, собравшиеся наблюдатели встретили аплодисментами.
К месту демонтажа памятника потихоньку подходили люди, но большого скопления вокруг огороженной и усиленно охраняемой территории не наблюдалось. Видимых провокаторов или иных лиц, выражающих недовольство происходящим, не замечено.
После того, как обелиск был снесен, полиция быстро восстановила движение на близлежащих улицах, однако движение пешеходов по-прежнему существенно ограничено, и к руинам памятника невозможно подойти.
Галерея: В ожидании падения памятника
Галерея: Начало работ по демонтажу обелиска
Активные работы по демонтажу памятника начались с понедельника, 22 августа. Снос продвигался достаточно быстро: в первый день развернули строительную площадку, во второй были снесены лестница, постамент и статуи трех советских воинов. В третий - женская фигура. Во время демонтажа статуи закрыли строительными лесами, что мешало заинтересованным лицам наблюдать за происходящим.
Несмотря на призыв не собираться у памятника советской армии в Пардаугаве, в понедельник и вторник вечером туда пришли несколько десятков человек, некоторые из них были задержаны полицией.
Почему?
Закон, принятый 23 июня, запрещает экспонировать в открытом общественном пространстве, общественных зданиях, за исключением аккредитованных музеев, памятники, памятные знаки и другие объекты, находящиеся на территории Латвии с 1940 года и отвечающие хотя бы одному из установленных критериев - прославление оккупационной власти СССР или нацистской Германии, связанных с ними событий или лиц, прославление тоталитаризма, насилия, военной агрессии, войны и военной идеологии либо содержащие символы советской власти или нацизма.
Вопрос о том, есть ли в Латвии место для посвященного советской армии памятника, особенно актуализировался 24 февраля, когда Россия напала на Украину.
Самые известные памятники советской эпохи находятся в городах государственного значения. Такие объекты есть в Даугавпилсе, Лиепае и Резекне. В дополнение к уже предназначенному для сноса памятнику в Пардаугаве в Риге выявлено несколько других мемориалов советской эпохи, которые будут демонтированы, в том числе в Межапарке и Румбуле.
Отдельные самоуправления уже решили, что делать с памятниками, предназначенными для демонтажа - например, перенести их на кладбища, где захоронены воины советской армии.
Как свидетельствует информация на портале rigaspieminekli.lv, памятник в парке Победы был установлен в 1985 году. Это аллегорический мемориальный ансамбль, в центре которого находится обелиск высотой 79 метров, состоящий из пяти граней разной высоты, которые венчают пятиконечные звезды - символ пяти лет войны и салют победы.
Вопрос о том, уместен ли в Латвии памятник советской армии, стал особенно актуальным с началом войны России против Украины.
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