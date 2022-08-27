Опрос: поддержка населением вакцинации от Covid-19 снижается

Полностью вакцинацию от "Covid-19" поддерживают 41%, скорее поддерживают - 22% опрошенных. 19% респондентов совершенно не поддерживают вакцинацию от "Covid-19", а 14% - скорее не поддерживают. Еще 4% не смогли дать конкретный ответ.

Похожая картина была и в 2021 году, когда 67% опрошенных жителей Латвии поддерживали вакцинацию от Covid-19, 27% были против, а 6% не имели конкретного мнения.

В то же время вакцинацию от других болезней, таких как грипп, клещевой энцефалит и дифтерия, в целом поддерживают 77% респондентов, в том числе полностью поддерживают - 39%, а скорее поддерживают 38%. Совершенно не поддерживают вакцинацию от этих болезней 6%, скорее не поддерживают - 11%, а 6% не смогли дать конкретного ответа.

В прошлом году 81% респондентов поддерживали вакцинацию от других болезней, 14% - не поддерживали, еще 5% не могли дать конкретного ответа.

В опросе участвовали 1005 постоянных жителей Латвии в возрасте от 18 до 75 лет.