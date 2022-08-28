В Нидерландах грузовик врезался в толпу: погибли шесть человек

Авария произошла в субботу вечером около 18:00 (19:00 по латвийскому времени), когда грузовик, зарегистрированный в Испании, вылетел с дороги в Нью-Бейерланд, что примерно в 30 км к югу от Роттердама.

Фото: AP/Scanpix

Среди пострадавших трое женщин и трое мужчин, один из пострадавших находится в критическом состоянии. Местные СМИ сообщили, что среди жертв были члены одной семьи: мать, сын и невестка, которая была на восьмом месяце беременности.

Грузовик, принадлежащий испанской компании El Mosca, врезался в толпу, собравшуюся на местном фестивале садов.

Задержан 46-летний водитель автомобиля из Испании. В полиции подтвердили, что в момент аварии водитель не находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

По факту инцидента начато расследование.

Очевидцы сообщают, что грузовик на мгновение остановился на Т-образном перекрестке на близлежащей дамбе, откуда через некоторое время съехал и сбил посетителей мероприятия.