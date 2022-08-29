В понедельник, 29 августа, на пароме Stena Scandica, направлявшемся из Вентспилса в шведский Нюнесхамн, произошел пожар, пишет портал Dagens Nyheter. Во вторник стало известно, что пожар был потушен и паром продолжает движение.
Видео и фото ⟩ Пожар на пароме, который направлялся из Латвии в Швецию, потушен
Потерявшее ход судно Stena Scandica дрейфовало в сторону острова Готланд, но команде удалось завести два двигателя. Паром идет в Нюнесхамн. Часть пассажиров эвакуирована вертолетами, пишет DW.
После пожара на автомобильном пароме Stena Scandica удалось восстановить работу двух двигателей и продолжить движение.
Cпасательные службы решили начать эвакуацию пассажиров с применением вертолетов. По данным агентства TT, около 25 человек были доставлены на берег, в первую очередь - семьи с детьми и пожилые люди. Команде удалось завести два двигателя, когда паром уже приблизился к шведскому берегу.
По заявлению властей Швеции, судно Stena Scandica направляется в Нюнесхамн на ограниченной скорости и, как ожидается, достигнет порта во вторник утром. О пострадавших в результате происшествия не сообщается.
Галерея: Пожар на пароме Stena Scandica
В Stena Scandica порталу TVNET сообщили, что пожар начался в 12:29 по шведскому времени (в 13:29 по латвийскому времени).
На борту - 299 человек: 241 пассажир и 58 членов экипажа.
"На автомобильной палубе начался пожар", - заявил представитель Морской администрации Швеции Юнас Франзен, добавив, что на место событий направлены три вертолета и семь судов.
"Есть дым, но нет открытого огня. Мы подготовились к возможной эвакуации, но, похоже, слава богу, она не потребуется", - сказала представитель администрации Лиза Мьорнинг.
Пожар произошел на автомобильной палубе. В качестве меры предосторожности к месту происшествия были отправлены вертолеты и корабли.
"Мы знаем, что загорелась автомобильная шина и что из нее идет дым", - сказали представители администрации.
Паром Stena Scandica находился у острова Готска-Сандён на юго-восточном побережье Швеции.
Судя по информации из социальных сетей, во время пожара на пароме находились и пассажиры из Латвии:
Как порталу TVNET указала представитель Вентспилсского свободного порта Инга Иевиня, в распоряжении управления порта информации о пожаре пока нет.
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