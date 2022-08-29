Видео и фото ⟩ Пожар на пароме, который направлялся из Латвии в Швецию, потушен

Потерявшее ход судно Stena Scandica дрейфовало в сторону острова Готланд, но команде удалось завести два двигателя. Паром идет в Нюнесхамн. Часть пассажиров эвакуирована вертолетами, пишет DW.

После пожара на автомобильном пароме Stena Scandica удалось восстановить работу двух двигателей и продолжить движение.

Cпасательные службы решили начать эвакуацию пассажиров с применением вертолетов. По данным агентства TT, около 25 человек были доставлены на берег, в первую очередь - семьи с детьми и пожилые люди. Команде удалось завести два двигателя, когда паром уже приблизился к шведскому берегу.

По заявлению властей Швеции, судно Stena Scandica направляется в Нюнесхамн на ограниченной скорости и, как ожидается, достигнет порта во вторник утром. О пострадавших в результате происшествия не сообщается.

Галерея: Пожар на пароме Stena Scandica

В Stena Scandica порталу TVNET сообщили, что пожар начался в 12:29 по шведскому времени (в 13:29 по латвийскому времени).

На борту - 299 человек: 241 пассажир и 58 членов экипажа.