Вт, 30.08.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Видео и фото ⟩ Пожар на пароме, который направлялся из Латвии в Швецию, потушен

Дополнено
rus.tvnet.lv
Пожар на пароме, который направлялся из Латвии в Швецию, потушен
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Фотография очевидца - пассажиры парома на палубе
Фотография очевидца - пассажиры парома на палубе Фото: Aculiecinieka foto

В понедельник, 29 августа, на пароме Stena Scandica, направлявшемся из Вентспилса в шведский Нюнесхамн, произошел пожар, пишет портал Dagens Nyheter. Во вторник стало известно, что пожар был потушен и паром продолжает движение.

Потерявшее ход судно Stena Scandica дрейфовало в сторону острова Готланд, но команде удалось завести два двигателя. Паром идет в Нюнесхамн. Часть пассажиров эвакуирована вертолетами, пишет DW.

После пожара на автомобильном пароме Stena Scandica удалось восстановить работу двух двигателей и продолжить движение.

Cпасательные службы решили начать эвакуацию пассажиров с применением вертолетов. По данным агентства TT, около 25 человек были доставлены на берег, в первую очередь - семьи с детьми и пожилые люди. Команде удалось завести два двигателя, когда паром уже приблизился к шведскому берегу.

По заявлению властей Швеции, судно Stena Scandica направляется в Нюнесхамн на ограниченной скорости и, как ожидается, достигнет порта во вторник утром. О пострадавших в результате происшествия не сообщается.

Галерея: Пожар на пароме Stena Scandica

В Stena Scandica порталу TVNET сообщили, что пожар начался в 12:29 по шведскому времени (в 13:29 по латвийскому времени).

На борту - 299 человек: 241 пассажир и 58 членов экипажа.

"На автомобильной палубе начался пожар", - заявил представитель Морской администрации Швеции Юнас Франзен, добавив, что на место событий направлены три вертолета и семь судов.

"Есть дым, но нет открытого огня. Мы подготовились к возможной эвакуации, но, похоже, слава богу, она не потребуется", - сказала представитель администрации Лиза Мьорнинг.

Пожар произошел на автомобильной палубе. В качестве меры предосторожности к месту происшествия были отправлены вертолеты и корабли.

"Мы знаем, что загорелась автомобильная шина и что из нее идет дым", - сказали представители администрации.

Паром Stena Scandica находился у острова Готска-Сандён на юго-восточном побережье Швеции.

Судя по информации из социальных сетей, во время пожара на пароме находились и пассажиры из Латвии:

Как порталу TVNET указала представитель Вентспилсского свободного порта Инга Иевиня, в распоряжении управления порта информации о пожаре пока нет.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх