Грибной соус за 1500 евро: как не попасть впросак, собирая дары леса

"Полигон - это не место для поиска даров леса в любое время, потому что вместо грибов там можно заполучить тяжелую инвалидность, не исключая и летального исхода",

- предупреждает начальник Координационного центра Адажской военной базы капитан Янис Вицупс. Военный полигон в Адажи - самый известный военный объект, который каждый год штурмуют грибники, но лесным "охотникам" следует учитывать, что запрет распространяется на все военные объекты латвийской армии.

Так, например, собирать грибы и ягоды запрещено на военных полигонах Meža Mackeviči (Аугшдаугавский край), Mežaine (Кулдигский край), Lāčusils (Алуксненский край) и прочих, пояснил TVNET Эмиль Будревицс, представитель Военной полиции и старший лейтенант.

Если человек хочет избежать неприятностей, перед походом в лес можно проверить расположение и границы военных объектов.

Информация о военных объектах доступна на сайтах www.mil.lv и www.sargs.lv. Список военных объектов (адреса и кадастровые номера) можно найти в соответствующих нормативных актах, указанных здесь.