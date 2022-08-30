Грибной соус за 1500 евро: как не попасть впросак, собирая дары леса

Походы за грибами, несомненно, являются латвийским национальным видом спорта. Но, как и в любом виде спорта, при сборе грибов необходимо соблюдать определенные правила. Незнание этих правил не является оправданием и не освобождает от ответственности. Нарушение правил может не только привести к неприятностям с законом и угрозе вашему здоровью, но и повлечь за собой крупный штраф.
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"Полигон - это не место для поиска даров леса в любое время, потому что вместо грибов там можно заполучить тяжелую инвалидность, не исключая и летального исхода",
- предупреждает начальник Координационного центра Адажской военной базы капитан Янис Вицупс. Военный полигон в Адажи - самый известный военный объект, который каждый год штурмуют грибники, но лесным "охотникам" следует учитывать, что запрет распространяется на все военные объекты латвийской армии.
Так, например, собирать грибы и ягоды запрещено на военных полигонах Meža Mackeviči (Аугшдаугавский край), Mežaine (Кулдигский край), Lāčusils (Алуксненский край) и прочих, пояснил TVNET Эмиль Будревицс, представитель Военной полиции и старший лейтенант.
Если человек хочет избежать неприятностей, перед походом в лес можно проверить расположение и границы военных объектов.
Информация о военных объектах доступна на сайтах www.mil.lv и www.sargs.lv. Список военных объектов (адреса и кадастровые номера) можно найти в соответствующих нормативных актах, указанных здесь.
На вопрос, как грибник может узнать, что он подошел к границе военного объекта, старший лейтенант отвечает, что все военные объекты, в том числе и военные полигоны, отмечены предупредительными знаками. Также на некоторых объектах установлены знаки, запрещающие вход на объекты, фотосъемку, а также полеты беспилотников. Кроме того, на подъездных путях могут быть установлены запрещающие дорожные знаки, такие как "Въезд запрещен" или "Остановка запрещена".
Будревицс поясняет, что на территории военных объектов, особенно военных полигонов, постоянно проводятся военные учения, в том числе боевые стрельбы, подрывные работы и тренировки с привлечением тяжелой боевой техники.
"Во время этих учений, заходя в секторы обстрела или на другие участки, предназначенные для учений, лица подвергают себя серьезной опасности, а также мешают выполнению учебных задач Национальных вооруженных сил (НВС)".
Правда, НВС соблюдают меры безопасности, чтобы не допустить ситуаций, когда человек мог забрести в учебные секторы, поэтому все случаи, которые могли закончиться какой-либо опасностью для здоровья человека, предотвращаются. Однако были ситуации, когда спасательные операции приходилось координировать из-за того, что люди заблудились и пропали на военных полигонах.
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