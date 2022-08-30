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Грибной соус за 1500 евро: как не попасть впросак, собирая дары леса

Receptes.lv rus.tvnet.lv
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Грибной соус за 1500 евро: как не попасть впросак, собирая дары леса
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Фото: Shutterstock

Походы за грибами, несомненно, являются латвийским национальным видом спорта. Но, как и в любом виде спорта, при сборе грибов необходимо соблюдать определенные правила. Незнание этих правил не является оправданием и не освобождает от ответственности. Нарушение правил может не только привести к неприятностям с законом и угрозе вашему здоровью, но и повлечь за собой крупный штраф.

"Полигон - это не место для поиска даров леса в любое время, потому что вместо грибов там можно заполучить тяжелую инвалидность, не исключая и летального исхода", 

- предупреждает начальник Координационного центра Адажской военной базы капитан Янис Вицупс. Военный полигон в Адажи - самый известный военный объект, который каждый год штурмуют грибники, но лесным "охотникам" следует учитывать, что запрет распространяется на все военные объекты латвийской армии.

Так, например, собирать грибы и ягоды запрещено на военных полигонах Meža Mackeviči (Аугшдаугавский край), Mežaine (Кулдигский край), Lāčusils (Алуксненский край) и прочих, пояснил TVNET Эмиль Будревицс, представитель Военной полиции и старший лейтенант.  

Если человек хочет избежать неприятностей, перед походом в лес можно проверить расположение и границы военных объектов.

Информация о военных объектах доступна на сайтах www.mil.lv и www.sargs.lv. Список военных объектов (адреса и кадастровые номера) можно найти в соответствующих нормативных актах, указанных здесь.

На вопрос, как грибник может узнать, что он подошел к границе военного объекта, старший лейтенант отвечает, что все военные объекты, в том числе и военные полигоны, отмечены предупредительными знаками. Также на некоторых объектах установлены знаки, запрещающие вход на объекты, фотосъемку, а также полеты беспилотников. Кроме того, на подъездных путях могут быть установлены запрещающие дорожные знаки, такие как "Въезд запрещен" или "Остановка запрещена".

Фото: Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija

Будревицс поясняет, что на территории военных объектов, особенно военных полигонов, постоянно проводятся военные учения, в том числе боевые стрельбы, подрывные работы и тренировки с привлечением тяжелой боевой техники.

"Во время этих учений, заходя в секторы обстрела или на другие участки, предназначенные для учений, лица подвергают себя серьезной опасности, а также мешают выполнению учебных задач Национальных вооруженных сил (НВС)".

Правда, НВС соблюдают меры безопасности, чтобы не допустить ситуаций, когда человек мог забрести в учебные секторы, поэтому все случаи, которые могли закончиться какой-либо опасностью для здоровья человека, предотвращаются. Однако были ситуации, когда спасательные операции приходилось координировать из-за того, что люди заблудились и пропали на военных полигонах.

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